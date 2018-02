Előre hozott választások is lehetnek Csehországban

A tavaly októberi képviselőházi választáson győztes ANO mozgalom elnöke szerint kormánya számára nem a képviselőház, hanem a választók bizalma a legfontosabb. Babis ennek ellenére nem szeretné, hogy kormánya a parlament bizalma nélkül csak az államfő támogatásával működjön, ahogy az korábban Jirí Rusnok kormánya esetében megtörtént. A szakértőkből álló Rusnok-kormány Petr Necas miniszterelnök kabinetjének bukása után 2013 júliusától 2014 januárjáig volt hivatalban. "Február végéig talán sikerül megegyeznünk (a pártokkal) a kormány támogatásáról, és azután bizalmat kérnénk (a parlamenti alsóházban)" - jelentette ki Andrej Babis abban az interjúban, amelyet szombaton közölt a Právo című cseh napilap. Amennyiben második kormánya sem kapja meg a parlament bizalmát, nem zárható ki az előre hozott választás. "Mirek Topolánek kormánya három hónapig működött ügyvezetői minőségben,a mi esetünkben ez május végéig lenne. Ha azonban nem sikerül megegyeznünk, akkor talán az előre hozott választás lesz az egyetlen megoldás" - fejtette ki véleményét Andrej Babis, akinek első kormány január közepén nem kapott bizalmat a képviselőházban. Az ügyvezető kormányfő leszögezte, hogy mindeddig ellenezte ezt a megoldást, tárgyalni akart, de "a másik oldalon erre nincs semmiféle hajlandóság", s az ellenzők többségének egyetlen programja az "AntiBabis" kifejezésben foglalható össze. Ha valóban sor kerülne az előre hozott választásra, annak időpontját Babis egyeztetné az őszi helyhatósági és szenátusi választással. Ezekre várhatóan októberben kerül sor. Babis elmondta: bízik Milos Zeman elnökben, hogy megtartja szavát és másodszor is kinevezi kormányfőnek és őt bízza meg a kormányalakítással. Azokat a véleményeket, miszerint Zeman megpróbál majd beleszólni a kormány személyi összetételébe, Babis visszautasította. "Eddig nem szólt bele a kormányalakításba, nem tudom, most miért tenné. Ez csak spekuláció" - szögezte le. A Babis vezette ANO mozgalom az októberi képviselőházi választáson 78 mandátumot szerzett a 200 tagú parlamenti alsóházban. Az első kisebbségi Babis-kormány január elején nem kapta meg a parlamenti alsóház bizalmát, minek következtében lemondásra kényszerült. Milos Zeman, a januárban újraválasztott cseh államfő, már közölte, hogy februárban ismét Babist kívánja kinevezni kormányfőnek és megbízni a kormányalakítással. Babis tárgyalásokat folytat a parlamenti pártokkal, de azok többsége nem kíván kormánykoalícióra lépni olyan kormányfővel, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban az uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt. A nyolc ellenzéki párt közül jelenleg csak Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM), illetve a bevándorlás ellenes Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom hajlandó együttműködni az ANO-val akkor is, ha Babis maradna a kormányfő. A Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) február 18-án tisztújító kongresszust tart, s azon dől el, együttműködnek-e Babissal, vagy sem. A többi öt párt számára Babis személye a kormányban jelenleg elfogadhatatlan. Andrej Babis azt szeretné, ha a kialakult helyzetben most is kisebbségi kormány születhetne, amelyet a bizalmi szavazáskor a KSCM, az SPD és a CSSD megtűrnének a parlamentben.