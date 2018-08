Elnöki Twitter miatt berendelték a nagykövetet

Trump szerda este mikroblogján arról írt, hogy felkérte Mike Pompeo külügyminisztert, hogy "szorosan tanulmányozza a dél-afrikai földek és farmok elkobzását és kisajátítását, valamint a farmerek elleni tömeges gyilkosságokat". A Reuters szerint az amerikai elnök Twitter-üzenete a konzervatív Fox News televízión sugárzott egyik műsorra lehetett válasz, amelynek fő témája a dél-afrikai földkérdés, és a fehér farmerek ellen elkövetett gyilkosságok voltak. A dpa német hírügynökség emellett fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Trump Twitter-bejegyzésével ellentétben nem koboztak el földet fehér farmerektől, a földkérdésről jelenleg élénk társadalmi vita zajlik, és egy parlamenti bizottságot is létrehoztak nyilvános meghallgatásokra. "Sajnálatos, hogy a Twitter-üzenet téves információn alapul" - emelte ki Lindiwe Sisulu dél-afrikai külügyminiszter. Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök szóvivője a Twitter-bejegyzést követően faji ellentétek szításával vádolta az amerikai elnököt. Az illetékes szerint Trumpot félretájékoztatták, és ezért a külügyi tárca magyarázatot kért a pretoriai amerikai nagykövetségtől. "Dél-Afrika teljességgel elutasítja ezt a szűk felfogást, amely csak népünk megosztottságát akarja elérni, és gyarmati múltunkra emlékeztet minket" - olvasható a dél-afrikai kormány Twitter-oldalán megjelent állásfoglalásában. "Dél-Afrika gondos és befogadó módon akarja felgyorsítani a földreform ütemét, hogy az ne eredményezzen társadalmi megosztottságot" - tette hozzá a dél-afrikai vezetés. Időközben Heather Nauert amerikai külügyi szóvivő is megszólalt az ügyben. Mint mondta, az Egyesült Államok álláspontja szerint rossz irányba terelné Dél-Afrikát, amennyiben ellenszolgáltatás nélkül kobozna el földeket. Nauert egyben békés és átlátható társadalmi vitára szólított fel a kérdésben. Ramaphosa augusztus 1-jén jelentette be, hogy a kormányzó Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) párt alkotmánymódosítást szeretne, amely lehetővé tenné a földek kompenzáció nélküli kisajátítását. 2017-es adatok szerint a magánkézben lévő farmok 72 százaléka van fehérek tulajdonában. A Dél-afrikai Köztársaságban a rendőrségi statisztika szerint 2016-ban és 2017-ben 74 farmert gyilkoltak meg, akik közül a fehérek érdekei védelmében fellépő, AfriForum nevű szervezet adatai szerint majdnem mind fehér bőrű volt.