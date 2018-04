Elmennek szavazni a kivándorolt magyarok, ne égjen tovább az arcuk

Már hetekkel a jelentkezési határidő vége előtt közel kétszer annyian vetették fel magukat a külképviseleti névjegyzékbe, mint 2014-ben. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint több, mint 58 ezer emberről van szó, ez a szám négy éve mindössze 28 ezer volt. Kíváncsiak voltunk rá, hogy mi motiválja azokat a külföldön élő magyarokat, akik már négy éve is kint éltek, de akkor valamiért nem szavaztak, most viszont mindenképpen le szeretnék adni a voksukat – írja az Abcúg . Egy krakkói és két londoni magyarral beszélgettünk.

Lett bennem egyfajta dac

Karola hat éve él a lengyelországi Krakkóban. Azt mondja, annak idején egyáltalán nem tervezte, hogy ilyen sokáig kint lesz, de aztán, ahogy fogalmaz: “kint ragadt”. Négy éve egyszerűen csak nem foglalkozott a magyar országgyűlési választásokkal. “Akkor még frissen voltam kint, talán nagyobb volt bennem a nem érdeklődés, mint az érdeklődés. Úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy azzal, hogy eljöttem otthonról, lett bennem egyfajta dac, ami abban nyilvánult meg, hogy mivel én már nem élek ott, nem is akarok belefolyni a magyarországi dolgokba, tudatosan nem is foglalkozom azzal, ami otthon történik” – meséli. De volt egy ennél jóval prózaibb oka is: úgy emlékszik, hogy négy éve nem volt ennyire egyszerű az átjelentkezés, mint idén. “Most a telefonomon meg tudtam csinálni, és kb. másnap délelőtt már jött is válasz, hogy mehetek majd szavazni” – mondja.

Mára eltelt annyi idő, hogy kialakuljon egyfajta balansz a lengyel és a magyar élete között, sokat jár haza, és elkezdett eljátszani a hazaköltözés gondolatával. Részben ezért is megy most szavazni. A másik ok, hogy a környezetében lévő magyarok egyre többet beszéltek az utóbbi időben a szavazásról, emiatt az ő fejébe is befészkelte magát a gondolat.

A külföldön élő magyarok szavazásával kapcsolatban visszatérő rosszindulatú megjegyzés, hogy minek szólnak bele az itthoni dolgokba, ha ők már elhagyták Magyarországot. Erre szokott érvként jönni, hogy az itthon maradt családtagok és barátok miatt igenis fontos, hogy próbáljanak valahogy alakítani az itthoni klímán. Karola esetében ez viszont nem szempont. Azt mondja, ő nem a családja és a barátai miatt húzza be az x-et vasárnap, hanem saját maga miatt. “Ha úgy alakul, hogy a következő négy évben visszatérek Budapestre, akkor érezni akarom, hogy volt beleszólásom abba, hogy milyen országba jövök vissza.”

Karolától nem kérdeztük meg, hogy kire fog szavazni, inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy mi alapján dönt majd. Egyelőre annyi biztos, hogy kire nem szavaz. Végignézi az induló nagyobb pártok programját, és az alapján próbálja kialakítani az álláspontját. A szavazás után összeülnek a kinti magyarokkal a követséghez közel egy sörözőben, és várják az eredményeket. “Mindenképpen kíváncsi leszek, hogy mennyire tettem hozzá a szavazatommal a dolgok változásához. Már csak azért is, mert nem gondolom, hogy itt fogok megöregedni. Valamikor, valamilyen formában, de haza fogok menni.”