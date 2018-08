Ellenzi Czeglédy szabadlábra helyezését az ügyészség

Ötvenmillió forintos óvadékért szabadlábra helyezné a bíróság Czeglédy Csabát. Az ügyészség fellebbezett – közölte a Csongrád Megyei Főügyészség. A bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban levő eljárásban a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója a gyanúsított és védője által előterjesztett, óvadék letétbe helyezéséről szóló kérelem tárgyában döntést hozott. E szerint 50 millió forint letétele esetén a gyanúsított előzetes letartóztatását megszüntetik, és 4 hónapra a gyanúsított lakóhelye szerinti ingatlanra bűnügyi felügyeletét rendelik el. A végzés indokolása szerint a bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelésének feltételei közül mind az eljárás meghiúsításának a veszélye, mind a bűnismétlés veszélye fennáll. Ezzel együtt úgy vélik, a gyanúsított által fizetendő, és a bűncselekmény tárgyi súlyához kellően igazodó óvadék, valamint a bűnügyi felügyelet elrendelésével nem szükséges a továbbiakban letartóztatás fenntartása. A Csongrád Megyei Főügyészség a bíróság végzésével szemben fellebbezést jelentett be, annak megváltoztatása és az óvadék letétbe helyezésére irányuló kérelem elutasítása érdekében. A főügyészség szerint a gyanú tárgyát képező bűncselekmény jellege, bűnszervezetben történő elkövetése, a gyanúsítottak egymáshoz való viszonya, valamint Czeglédy magatartására figyelemmel enyhébb bírói engedélyes kényszerintézkedéssel sem a bűnismétlés veszélye, sem pedig az eljárás meghiúsításának a veszélye nem küszöbölhető ki. Czeglédy Csaba letartóztatása szeptember 5-én letelik, és a Csongrád Megyei Főügyészség indítványt tett a letartóztatás további 3 hónappal történő meghosszabbítására. Czeglédy és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt folyik nyomozás. A gyanú szerint a bűnszervezet 2011 és 2017 között 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek. Az ügyben érintett iskolaszövetkezet vezetői ellen folyó peren februárban tanúként Czeglédyt is meghallgatták, akkor azt vallotta, a szövetkezetek belső ügyeibe nem szólt bele, tevékenységükre rálátása sem volt. Czeglédy (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő volt, de mandátuma megszűnt. Ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben. Letartóztatását szerdán hosszabbította meg nem jogerősen a Szegedi Járásbíróság.