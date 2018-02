Ellenzéki reakciók: a magyar válság elhúzódott

Együtt: elszalasztott nyolc év

Az Együtt szerint kulcskérdés, hogy Kelet helyett Nyugatra kell figyelni, le kell állítani a paksi bővítést, fel kell számolni "a magyarországi orosz titkosszolgálati szerveket", és az oktatási, valamint az egészségügyi rendszerbe azonnal be kell avatkozni. 18 évre kell emelni a tankötelezettség korhatárát, el kell törölni a tandíjat. Az egészségügyben 25 százalékkal emelnék a praxisfinanszírozást, a kórházi várólistákat pedig 3-5 milliárd forintból lerövidítenék.

Szigetvári Viktor, az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje a kormányfő évértékelő beszéde azt mondta: az elmúlt nyolc év elszalasztott nyolc év volt, felélték a nyugdíj-megtakarításokat, nőtt az államadósság, és nem erősödött meg a középosztály sem. "Nincs magyar gazdasági csoda, akár mit is fog mondani Orbán Viktor" – mondta.

Az Együtt szerint a magyar válság elhúzódott, a szociális szolgáltatásokat leépítették, az oktatás, az egészségügy szétesett, és ma azt kell megélni, hogy Románia, Szlovákia és Csehország gazdaságilag lehagyja Magyarországot. Szigetvári Viktor, az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje a kormányfő évértékelő beszéde azt mondta: az elmúlt nyolc év elszalasztott nyolc év volt, felélték a nyugdíj-megtakarításokat, nőtt az államadósság, és nem erősödött meg a középosztály sem. "Nincs magyar gazdasági csoda, akár mit is fog mondani Orbán Viktor" – mondta. Az Együtt szerint kulcskérdés, hogy Kelet helyett Nyugatra kell figyelni, le kell állítani a paksi bővítést, fel kell számolni "a magyarországi orosz titkosszolgálati szerveket", és az oktatási, valamint az egészségügyi rendszerbe azonnal be kell avatkozni. 18 évre kell emelni a tankötelezettség korhatárát, el kell törölni a tandíjat. Az egészségügyben 25 százalékkal emelnék a praxisfinanszírozást, a kórházi várólistákat pedig 3-5 milliárd forintból lerövidítenék. Ahhoz, hogy le lehessen váltani az Orbán-rezsimet, az kell, hogy minél többen menjenek el szavazni olyan pártok jelöltjeire, akik együttműködnek. Szigetvári arra szólított fel, hogy a demokrata baloldali, zöld és liberális pártok egy-egy egyéni jelöltet állítsanak minden választókerületben. Az Együtt aktivistái a sajtótájékoztató előtt kormánybíráló transzparensekkel várták az évértékelőre igyekvőket. Karácsony Gergely meghívására, hogy az ellenzék együtt ünnepelje március 15-ét, Szigetvári azt mondta, örülne egy közös ünnepnek. Csak egyetlen akadályt lát: hogyan akarnak közösen ünnepelni azok, akik még arra sem voltak hajlandóak, hogy Csepelen vagy a Belvárosban "ne induljunk egymás ellen"? Az Együtt aktivistáit ketten hógolyóval dobták meg, ellenük feljelentést tesznek. A dobálókat a rendőrök igazoltatták.

Jobbik: a saját nyolc évét értékelte

A miniszterelnök szerint az elmúlt nyolc év sikeres volt. A saját nyolc évére gondolhatott, hiszen strómanjai soha nem látott vagyonokkal lettek gazdagabbak. Magyarország pedig 20 ezer gazdag és 2300 szegény migránssal. Előbbieket pénzért, utóbbiakat titokban engedte be Orbán Viktor. Ez valóban veszélyes – írta közleményében a Jobbik.

LMP: Orbán egy másik Magyarországról beszélt