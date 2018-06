Elismerte a hibákat az FBI igazgatója

A FBI elfogadja az igazságügyi tárca jelentését a Hillary Clinton hivatali levelezésének vizsgálatakor elkövetett hibákról – mondta Christopher Wray igazgató a szenátus igazságügyi bizottságának meghallgatásán. "Az FBI tanult a hibáiból, többé nem követi el ezeket" – mondta. A bizottság a minisztérium belső jelentését és az FBI következtetéseit vitatta meg. A jelentés a tárca belső vizsgálatának megállapításait tartalmazta arról, hogy az FBI és korábbi vezetője, James Comey követett-e el hibákat a Clinton-levelezés vizsgálatakor. Wray a szenátusi meghallgatáson azt modta: az FBI elfogadja az igazságügyi tárca jelentését, és bizonyos változtatásokat máris bevezetett. Az eddiginél szigorúbban kell kezelni a különlegesen érzékeny nyomozásokat, szabályozás készül a sajtóval való kapcsolattartásra, és elrendelték a munkatársaknak, hogy a politikai elfogultságnak még a látszatát is kötelezően el kell kerülniük. "Tanulni fogunk a jelentésből, és ennek eredményeként jobbak leszünk." Az FBI igazgatója már a jelentés nyilvánosságra hozatalakor azt mondta: csalódott, hogy mindez előfordulhatott a testületnél. A jelentés szerint Comey, a tavaly menesztett igazgató hibázott, amikor Clinton elektronikus levelezése ügyében folytatott nyomozásról a nyilvánosság előtt beszélt. Az FBI nyomozása annak feltárására irányult, hogy vajon a Clinton magánszerverén bonyolított levelezés miatt kerülhettek-e titkosított információk illetéktelen kezekbe. A 2016-os elnökválasztási kampány hajrájában Comey bejelentette, hogy újraindítják a nyomozást, mert új tényekre bukkantak. Ezzel – bár a jelentés szerint Comey lépéseit nem motiválták politikai okok – a volt igazgató megsértette az FBI szabályzatát. A jelentésből kiderült az is, hogy az FBI munkatársai belső levelezésükben arról értekeztek, hogy "Donald Trumpból soha nem lesz elnök", mert "meg fogjuk állítani". A meghallgatáson a törvényhozók vitába keveredtek a jelentés tartalmáról. Chuck Grassley, a bizottság republikánus elnöke azt mondta, hogy a jelentés olyanok Trump-ellenes sms-üzeneteit is felsorolta, akik a Trump-kampány és Oroszország összejátszását vizsgáló Mueller-féle különleges bizottság munkájában is szerepet vállalnak. Dianne Feinstein, demokrata párti szenátor viszont vitatta a jelentés megállapítását, hogy Comey megnyilvánulásai nem voltak politikailag motiváltak. A kaliforniai szenátor szerint Comey megszólalása a választás előtti napokban Trump esélyeit javította, és hozzájárult Clinton vereségéhez.