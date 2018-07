Éleződik az amerikai–török viszony

Recep Tayyip Erdogan török elnök fenyegetéssel válaszolt az amerikai fenyegetésekre, amelyeket azért kapott Ankara, mert még mindig nem bocsátotta szabadon Andrew Brunson amerikai lelkipásztort. Washington erős és őszinte szövetségest veszít el, ha nem változat magatartásán - idézte Erdogant a Habertürk média. Brunsont e hét szerdán, kétéves börtön után házi őrizetbe helyezték. A lépést Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerdán Twitter-oldalán üdvözölte, de leszögezte, hogy ez nem elégséges, Brunsont Ankarának szabadon kell bocsátania. Donald Trump amerikai elnök és Mike Pence alelnök csütörtökön "széles körű" és "jelentős" szankciókkal fenyegette meg Törökországot, ha nem bocsátja szabadon Brunsont. A török külügyminiszter válaszul csütörtökön Twitter-üzenetben utasította el a fenyegetést, leszögezve, hogy senki nem diktál Törökországnak, Ankara soha nem fogja eltűrni, hogy bárki fenyegesse, a jogállamiság mindenkire vonatkozik, ez alól nincs kivétel. Brunson ügye régóta terheli az amerikai-török viszonyt. Az 50 éves lelkipásztort 2016 nyarán, a júliusi török puccskísérlet után tartóztatták le Izmirben, ahol már jó ideje egy kicsiny protestáns templom prédikátora volt. A török kormány azzal vádolja, hogy az államcsíny hátterében sejtett gülenista mozgalom tagja, továbbá segítette a szeparatista Kurdisztáni Munkáspártot. Brunson váltig tagadja az ellene felhozott vádakat. Erdogan vasárnap közzétett nyilatkozatában kitért azoknak az F-35-ös vadászbombázóknak az ügyére is, amelyeket Törökország az Egyesült Államoktól tervez vásárolni. Mint mondta: most még azzal is fenyegetőzni kezdtek, hogy nem adják oda az F-35-ösöket.