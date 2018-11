Életfogytig börtönbe küldték az utolsó két vörös khmert

Népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért újabb életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken a phnompeni nemzetközi törvényszéken a még életben lévő két vörös khmer vezért.

Nuon Cheát, a vörös khmerek fő ideológusát, Pol Pot diktátor helyettesét és Khieu Samphant, az 1975-től 1979-ig fennálló kegyetlen rendszer államfőjét már 2014-ben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték emberiesség elleni bűncselekményekért, de akkor a városi lakosság tömeges vidékre költöztetésével és sokak eltüntetésével összefüggésben. Azt az ítéletet fellebbezés után 2016-ban megerősítette az ENSZ által támogatott rendkívüli kambodzsai törvényszék külföldi tagokból is álló felsőbb fokú kamarája. Kambodzsában nincs halálbüntetés. Nil Nonn bíró az új ítélet pénteki ismertetésekor megállapította, hogy a vörös khmerek népirtást követtek el az ország vietnami és a muzulmán vallású csam kisebbsége ellen is. A bíróság Khieu Samphant bizonyítékok hiányában felmentette a csamok elleni népirtás vádja alól, de őt is bűnösnek találta a vietnamiak elleni népirtás vádjában. Az emberiesség elleni bűncselekmények közül ezúttal a vidéki munkatáborokban és mezőgazdasági szövetkezetekben elkövetett kínzásokat, nemi erőszakot, nem szándékos emberölést, emberek eltüntetését említették meg. A háborús bűncselekmények közül pedig a szándékos emberölést és az embertelen bánásmódot. A bíró közölte, hogy az elítéltek fellebbezhetnek az ítélet ellen a törvényszék nemzetközi kamarájához.