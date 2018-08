Élelmiszerválság fenyeget Észak-Koreában

Aszály és élelmiszerválság fenyegeti Észak-Koreát a július eleje óta tartó hőhullám miatt – jelezte a Vöröskereszt és a Vörös Félhold. Július közepe óta nem esett eső, csapadékot pedig csupán augusztus közepére várnak, az átlaghőmérséklet eléri a 39 fokot. A nemzetközi segélyszervezet szerint a huszonöt milliós országban az alultápláltság mértéke a jövőben növekedhet, elsősorban a gyermekeket érinti súlyosan. "Egyelőre nem beszélhetünk aszályról, de a rizs, a kukorica és más termények már most elszáradnak a földeken, ennek pedig katasztrofális következménye lehet" – mondta Joseph Muyamboit, a szervezet élelmiszerprogramjának phenjani koordinátora. Szerinte megengedhetetlen a helyzet további romlása, és a korábbi száraz időszakok miatti élelmiszerválság az észak-koreaiak között már így is komoly egészségügyi problémákat és élelmiszerhiányt okozott. Az ENSZ Világélelmezési Programja, a WFP szerint az észak-koreaiak csaknem 70 százaléka hiányosan táplálkozik, és az öt éven aluli gyerekek közül minden negyedik krónikus alultápláltságban szenved, és a 2015-ös aszály tovább rontott a helyzeten. A WFP elnöke, David Beasley nemrég Észak-Koreába utazott, hogy felmérje, miként lehetne további élelmiszersegélyeket szétosztani elsősorban az éhező nők és gyerekek között. A vöröskereszt helyi irodáján keresztül segítséget nyújtott a legveszélyeztetettebbek, mintegy tizenháromezer hétszáz ember támogatásában, továbbá válságstábot állított fel, és húsz vízszivattyút küldött az aszály által leginkább sújtott területekre. Észak-Koreában a kilencvenes évek közepén volt hatalmas éhínség, a becslések szerint az áldozatok száma elérhette a három milliót is. A mostani helyzetet tovább súlyosbítják az ország elleni szankciók, amelyek azért léptek életbe, mert Phenjan továbbra sem hajlandó feladni atom- és rakétaprogramját.