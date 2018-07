Egymillió euró támogatás Boszniának a migránsok elhelyezésére

Az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) egymillió euró vissza nem térítendő támogatást biztosít Bosznia-Hercegovinának a migránsok elhelyezésére - közölte a helyi sajtó szerdán.

Az erről szóló dokumentumot Szarajevóban írta alá a CEB részéről Rosa María Sánchez-Yebra Alonso alelnök és Peter Van der Auweraert, a Nemzetközi Migrációs Szervezete (IOM) boszniai koordinátora. Az összeget egy Szarajevótól nem messze fekvő volt kaszárnya felújítására költik, ez befogadó központként működik majd a jövőben. Erről a bosznia-hercegovinai központi kormány korábban döntött. Samir Rizvo, a biztonsági minisztérium államtitkára szerint nem okozott problémát megállapodni a helyi önkormányzattal a migránsok elhelyezését illetően. Megjegyezte azonban, hogy a Horvátországgal határos Una-Szanai kantonban az összes járás visszautasította egy ideiglenes menekültközpont létrehozását. A rendőrség adatai szerint Bosznia-Hercegovinába az év eleje óta több mint 9 ezer migráns érkezett, jelenleg pedig négy és fél ezren lehetnek az országban. Többségében épp az Una-Szanai kantonban vannak, Bihac környékén, különböző parkokban és romos épületekben. Az illegális bevándorlók Nyugat-Európába akarnak eljutni, de a szigorított horvát határvédelem miatt nem tudnak tovább menni, így nem kizárt, hogy az őszt is megvárhatják Boszniában. Az államnak pedig nincs arra pénze, hogy fedett helyet és ellátást biztosítson a migránsok számára - írták boszniai lapok. Ide tartozik, hogy Csehország kedden jelentette be, hogy 25 millió korona (300 millió forint) értékű támogatást nyújt Bosznia-Hercegovinának az illegális migráció megfékezésére. A legfelsőbb bosznia-hercegovinai vezetés kedden Szarajevóban ülésezett, ahol megoldásokat keresett a migrációs problémára, de egyelőre nem jártak sikerrel. Mladen Ivanic, a bosznia-hercegovinai államelnökség szerb tagja az ülést követően újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi migrációs hullám komolyan veszélyeztetheti az ország stabilitását. Megítélése szerint le kell zárni a szerbiai és montenegrói határokat, ahonnan a migránsok érkeznek. "A határok ellenőrzése az egyetlen megoldás a problémára" - húzta alá Ivanic. Hozzátette: augusztus 1-jén összeül az államelnökség, és megpróbál döntés hozni azokról az intézkedésekről, amelyeket mielőbb meg kell tenni. Úgy vélte: azért került az ország ilyen helyzetbe, mert mások szigorúbban védik a határaikat, és ezt már Bosznia-Hercegovinának is rég meg kellett volna tennie.