Egyenlítői-Guinea: a rezsim szerint zsoldosokat bérelt fel az ellenzék

December végén Egyenlítői-Guinea csádi nagykövetét is őrizetbe vették.

December végén külföldi zsoldosok meg akarták dönteni Egyenlítői-Guinea elnökének uralmát – közölte a helyi nemzetbiztonsági minisztérium. A csádi, szudáni és közép-afrikai zsoldosok december 24-én szivárogtak be több városba, köztük a fővárosba, Malabóba, ahol az államfő, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a rezidenciáján az év végi ünnepeket töltötte.

A zsoldosokat a helyi és a kameruni biztonsági erők fegyverezték le. Kameruni és helyi diplomáciai források a múlt héten arról számoltak be, hogy december 27-én mintegy harminc fegyverest vettek őrizetbe Kamerun és Egyenlítői-Guinea határán. A térségbe katonákat vezényeltek, a Gabonnal és Kamerunnal szomszédos határt lezárták. Rendőrségi források szerint december 30-án őrizetbe vették Egyenlítői-Guinea csádi nagykövetét. A hírt a diplomata rokonai is megerősítették. A zsoldosokat azzal vádolják, hogy radikális ellenzéki pártok bérelték fel őket, hogy külföldi támogatással átvegyék a hatalmat, részleteket azonban nem közöltek.