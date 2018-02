Egy csatát már megnyertek a bűdi cigányok

Terhelt közelmúlt

Még ha a Becsület Légiója helyi tevékenysége nem is tarthatott sokáig – az Egyenlő Bánásmód Hatóság, majd a bíróság a tiszavasvári romák zaklatásának és emberi jogaik megsértésének minősítették Oroszék tevékenységét –, a jobbikos városvezetésnek most is nagy hatalma van a két telepen élő, főként roma lakosság felett.

Közösségszervezés a nullából

Ferenc édesapjának az a kötődése a helyhez, hogy a közeli Olaszliszkán született és Tiszavasváriban járt iskolába, de a Haladjunk Csoporthoz leginkább a fia miatt csatlakozott. A nyíregyházi Lászlónak pedig más területen van már tapasztalata érdekérvényesítésben: jópár éve elérte, hogy a nyíregyházi Huszár-telepen lévő szegregált iskolából átvegyék kislányát, majd több másik telepi gyereket is egy belvárosi iskolába. Amikor csak tud, jön, hogy segítsen a Haladjunk Csoportnak is.

– szabadkozik Horváth Ferenc, miközben Zsolt lakásában ülünk le beszélgetni a csoport kemény magjával. Zsolt azért hozzáteszi: sokan azért attól is tartanak, hogy újságíróknak nyilatkozzanak. Ugyanis féltik az állásukat közmunkásként. “A feleségem is az önkormányzat alkalmazásában van, házi gondozóként, úgyhogy néha nekem is vissza kell fognom magam” – teszi hozzá Zsolt, aki egy roma nőt vett feleségül, így került a bűdi telepre. Dolgozni már jó ideje nem tud: sok évvel ezelőtt munka közben túl nehezet emelt és tönkrement a szeme, ezért rokkanttá nyilvánították. Most ő az egyik leglelkesebb tagja a csoportnak.

A bűdi telepen körülbelül 1600 ember él összesen, közülük Zsoltékkal együtt 15 ember állandó tagja a Haladjunk Csoportnak, és további 20-30 fő szimpatizánst képes mozgósítani egy-egy ügy, amit a szervezet felvállal – mondják riportalanyaink.