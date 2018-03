Eddig egy gyanúsítottja van a bécsi késeléseknek

Bécsben őrizetbe vettek egy 23 éves afgánt a szerda esti késelések után – közölte az osztrák rendőrség. A bécsi Leopoldstadt kerületben megkéseltek egy 20 éves csecsen férfit, akit a mentők életveszélyes sérüléssel vittek kórházba. Egyelőre nem tudják, hogy fél órával korábban ki késelte meg a háromtagú osztrák családot, akik szintén életveszélyes sérüléseket szenvedtek. Az őrizetbe vett afgánnál két kést találtak. A megtámadott család tagjai közül az apa még életveszélyes állapotban van, az anya és a lányuk már nem, és nincs már életveszélyben a csecsen áldozat sem. Egy szemtanú szerint a támadó kiabált is valamit, de ő nem értett semmit. Patrick Maierhofer rendőrségi szóvivő szerint a késeléseket egyelőre nem tekintik terrorista cselekménynek, és még korai bármit mondani az indítékokról. Az őrizetbe vett férfit kihallgatják, hogy megállapítsák, ő követte-e el mindkét támadást, vagy két különböző bűncselekmény történt. A rendőrség a térfigyelő kamerák felvételeitől is adatokat vár, és két tanút is meg fognak hallgatni.