Ecuadornak eddig 6 millió dollárba került Assange elszállásolása

A lap értesülései szerint a kiszivárogtató portál alapítója 70 négyzetmétert foglal el a diplomáciai képviselet 175 négyzetméteres alapterületéből. Assange lakótere magában foglalja hálószobáját, irodáját, fürdőszobáját és mellékhelyiségét, emellett látogatói fogadására egy konferenciatermet is rendelkezésére bocsátottak. Assange a napokban ügyvédei útján indított keresetet az ecuadori kormány ellen, mert az szerinte "megsérti alapvető szabadságjogait" azoknak a feltételeknek a megszabásával, amelyek az ecuadori diplomáciai képviselet területén szabályozzák tartózkodását. Telefonkonferencia révén tartott meghallgatásán azt állította, hogy Ecuador meg akarja fosztani politikai menedékjogától, hogy kiadhassa őt az Egyesült Államoknak. Szerinte ezek a szabályok arra utalnak, hogy Ecuador ki akarja tenni őt a nagykövetségéről. Keresetét a quitói bíróság hétfőn megalapozatlannak ítélte, ezért elutasította. Egy ecuadori tisztségviselő mindemellett megerősítette: Assange azzal a feltétellel maradhat a diplomáciai képviseleten, hogy tartja magát a számára meghatározott szabályokhoz. Ecuador új házirendet szabott Assange-nak, amelyben óva intették a politikai megnyilvánulásoktól a világhálón, illetve utasították, hogy takarítsa ki a fürdőszobáját, és viselje jobban gondját macskájának, különben elveszik tőle. A szabályzat ezen felül olyan rendelkezéseket is tartalmaz, hogy ki kell fizetnie telefonszámláját és gyógyszereit. Ecuador az után részesítette védelemben Assange-t 2012-ben, hogy Svédországban nemi erőszak miatt vádat emeltek ellene. Assange, aki tagadta a vádat, attól tartott, hogy Svédország kiadja őt az Egyesült Államoknak amiatt, hogy 2010. november 28-ától titkos katonai és diplomáciai iratok ezreit szivárogtatta ki az általa alapított portálon. Emiatt szintén bírósági eljárás indulhat ellene, és akár halálbüntetést is kiszabhatnak rá. Assange 2017. december 12-én megkapta az ecuadori állampolgárságot. Svédországban időközben megszüntették ellene az eljárást, mégis attól tart, hogy a brit hatóságok Washingtonba szállítják.