Ebben az iskolában csak gerillák tanítanak

Mi köze van Szókratésznek a gletteléshez? Látszólag semmi, a kőbányai Wesley János Általános Iskolában azonban nagyon is összefüggnek: az iskola speciális helyzete miatt a tanárok kénytelenek alternatív módszerekhez folyamodni, hogy sikerélményt és célokat adjanak az oda járó – főként roma – gyerekeknek. Az iskola vezetője, Erős Máté szerint nem lehet mindenkit megmenteni; van, akiről le kell mondaniuk, hogy másokon segíthessenek. Az igazgató arról is beszélt, milyen érzés lelkesédéssel dolgozni egy olyan iskolában, ami közvetve ugyan, de fenntartja az igazságtalan rendszert.

Maguk az élethelyzetek, a gyerekek szociális helyzete és a tanuláshoz való hozzáállása kényszerít minket arra, hogy alternatív eszközöket alkalmazzunk, folyamatosan újraértelmezzük az iskola működését és az adott helyzethez igazítsuk az oktatási programunkat. Korábban voltak csúsztatott szünetek, hogy a gyerekek ne találkozzanak a tanításon kívül, ezzel próbáltuk csökkenteni a magatartásbeli problémákat. Nemrég vezettük be a mentori rendszert, a felső évfolyamos osztályból például minden gyerekkel külön-külön is foglalkoznak a tanárok. Ezzel gyakorlatilag a home schoolingot behoztuk a mainstreambe.

Van egy oktatásfilozófiánk, amiben egy furcsa fúziót próbálunk megvalósítani. Noha pedagógiai programunk alapján mi egy konzervatív iskola vagyunk, mégis lehetetlen, hogy ne alternatív iskolaként működjünk. Egyszerre próbálunk a gyerekek boldogságával foglalkozni, és azzal, hogy később a munkaerőpiacon is megállják a helyüket. Ehhez folyamatosan kísérleteznünk kell, alternatív módszereket felhasználva – az itt látott, irányított munkavégzés is egy ilyen kísérlet. Ennek az az alapja, hogy a tanuláshoz kapcsolódó első élmény mindig valamilyen manuális tevékenység. Ahhoz, hogy motiválni tudjuk ezeket a gyerekeket, valamilyen sikerélményt kell adnunk nekik, és sokszor ezt olyan manuális tevékenységben találják meg, mint például a fal kiglettelése.

Mi is pontosan ez az irányított munka?

Ezért is van az, hogy önkormányzati feladatokat is ellátnak, tehát például a VIII. kerületből is fogadnak gyerekeket?



Igen, ugyanakkor a roma családoknak van egyfajta igénye a szegregációra; vannak, akik kifejezetten szeretnek ide járni, úgy érzik, mintha nekik lenne ez az iskola. Ahogy New Yorkban a latinok is szeretnek latin iskolába járni, mert ott jobban megértik egymást.

Nem roma családok egyáltalán nem is akarják ide hozni a gyereküket?

Sikítva menekülnének, ha meglátnák, hogy viselkednek néha ezek a nehéz sorsú gyerekek. Még magántanulónak sem hoznák ide a gyereküket, de emiatt nem szabad pálcát törni felettük.