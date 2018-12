DK: engedjék el azokat, akiket a rendőrség jogtalanul állított elő

A Demokratikus Koalíció (DK) arra szólította fel a rendőrséget, hogy engedjék el azokat az embereket, akiket jogtalanul állítottak elő a szerdai és csütörtöki tüntetések alatt. A párt frakcióvezető-helyettese pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy szerdán és csütörtökön békés tüntetőket, illetve olyan egyszerű járókelőket is előállítottak, akik nem vettek részt a demonstrációkon. Arató Gergely egyúttal bírálta, hogy a rendőrség többször is előzetes figyelmeztetés nélkül használt könnygázt és paprikasprayt. A képviselő arról is beszélt, hogy a rendőrség nem megfelelő módon értesíti az előállítottak közeli hozzátartozóit. Hangsúlyozta, hogy péntek délelőtt a 3. kerületi rendőrkapitányságon személyesen beszélt egy édesanyával, aki még mindig nem tudja, hogy hol van az előállított gyermeke. Hozzátette, az is törvényszegés, ha a jogi képviselők nem tudnak eljutni a védenceikhez. A DK azt is követeli, hogy töröljék azokat a felvételeket, amelyeken azok a tüntetők szerepelnek, akiknek kamerába kellett mondani az adataikat - közölte. Kérdésre válaszolva azt mondta, az erőszak semmilyen módon nem fér bele a békés tüntetésekbe, és azt nem is lehet kifogásolni, ha a rendőrség ilyen esetekben jogszerűen és arányosan lép fel. Az a probléma, hogy a rendőrség fellépése nem jogszerű és nem arányos - fogalmazott. Hozzátette, hogy tapasztalatai szerint a tüntetők nem füstbombákat, hanem olyan "partikellékeket" használtak, amelyeknek nincs káros hatásuk. Egy másik témában feltett kérdésre azt felelte, hogy a független Szél Bernadett számára a Demokratikus Koalíció tette lehetővé, hogy a párt vendégeként részt vegyen a házbizottság pénteki ülésén.