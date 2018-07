Diplomaták, újságírók és jogászok akarnak lenni a fiatalok

Nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány szakra és jogászképzésre magas az idei felvételi ponthatár. A felvi.hu oldalon szerda este tették közzé a ponthatárokat.

Nemzetközi tanulmányok szakon államilag finanszírozott nappali alapképzésben a sikeres felvételihez a Pécsi Tudományegyetemen 478, a Széchenyi István Egyetemen 472, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 470, a Szegedi Tudományegyetemen 467 pont kellett, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a magyar nyelvű képzésre 468, az angol nyelvűre 466 ponttal lehetett bekerülni. A Budapesti Corvinus Egyetemen az angol nyelvű képzésre 466, a magyar nyelvűre 464 pont volt a felvételi határ. Kommunikáció és médiatudomány szakra államilag finanszírozott nappali alapképzésben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 464, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 461, a Debreceni Egyetemen 458, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 455 pontot kellett elérniük a felvételizőknek, a Budapesti Corvinus Egyetemen 455 pont kellett a magyar nyelvű, 456 az angol nyelvű képzésre. A leendő jogászoknak osztatlan, nappali, államilag finanszírozott képzésre a Károli Gáspár Református Egyetemen 474, a Széchenyi István Egyetemen 465, a Debreceni és a Miskolci Egyetemen 461, az ELTE-n, a Pázmányon, a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetemen 460 pont kellett a sikeres felvételihez. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának általános orvos szakára osztatlan nappali, államilag finanszírozott képzésre 441 ponttal, a Szegedi Tudományegyetemen 427 ponttal lehetett bejutni, az Állatorvostudományi Egyetem állatorvos szakára 437 pont kellett. A Műszaki Egyetemre a leendő mechatronikai mérnökök 451 ponttal kerülhettek be, az építészmérnöki képzésre 380, a gépészmérnöki képzésre 365, a villamosmérnökire 360 pont volt a határ. A ponthatárokat a felsőoktatási intézmények és az Oktatási Hivatal (OH) közreműködésével, egy informatikai algoritmussal határozták meg. Egy képzés ponthatárát az adott felsőoktatási intézmény kapacitása mellett a jelentkezők száma és eredménye is befolyásolta. Minél többen, minél nagyobb pontszámmal jelentkeznek első helyen egy szakra, annál magasabb lett az adott szak ponthatára. Minden jelentkező egyetlen képzésre kerülhetett csak be, a jelentkezési sorrendjében szereplő első olyan helyre, ahol összpontszáma elérte vagy meghaladta a felvételi ponthatárt. Amennyiben egyetlen megjelölt képzéshez sem elegendő a jelentkező pontszáma, ebben az eljárásban nem vehették fel felsőoktatási intézménybe. Azok a fiatalok, akik nem nyertek felvételt, a pótfelvételi során jelentkezhetnek újra. Az OH tájékoztatása szerint a diákok a besorolási döntés ellen közigazgatási perben kérhetnek jogorvoslatot a besorolási döntés közlésétől számított harminc napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de az Oktatási Hivatalhoz elküldve kell benyújtani Ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy papíralapon.