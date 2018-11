Demokraták két államban is a voksok újraszámolását követelik

A keddi voksoláson alulmaradt demokrata politikusok Floridában és Georgiában a szavazatok újraszámolását követelik, Florida már készen is áll a voksok kézi újraszámolására.

A keddi voksoláson alulmaradt demokrata politikusok Floridában és Georgiában a szavazatok újraszámolását követelik, Florida már készen is áll a voksok kézi újraszámolására. Floridában Bill Nelson demokrata párti szenátor 17 ezer szavazattal maradt alul kihívójával, Rick Scott, eddigi floridai kormányzóval szemben, és mivel az állam törvényei lehetőséget adnak arra, hogy 0,5 százalékos, vagy annál kisebb arányú szavazatkülönbség esetén újraszámolást lehessen kérni, a 76 éves Nelson szerdán megindíttatta a folyamatot. "Figyelembe véve, hogy Florida nagy területű állam, úgy becsüljük, hogy egyes körzetekben még nem sikerült megszámlálni valamennyi voksot, ezért szükséges új eljárás" -jelentette ki csütörtökön este Marc Elias ügyvéd, Bill Nelson kampányának munkatársa. Rick Scott szóvivője, Chris Hartline már szerdán kifejtette: "a választásnak vége, Bill Nelson elkeseredetten ragaszkodik valamihez, ami a számára már nem létezik". Csütörtökön kiadott közleményében Scott kampánycsapata a többi között leszögezte: Nelson „a következőkben már azt fogja hangoztatni, hogy az oroszok ellopták tőle a választást”. Rick Scott eddigi kormányzó két ciklusban irányította a déli államot, ezért a törvény szerint nem jelöltethette magát újra. A kormányzói palotáért Ron DeSantis, a Donald Trump támogatását élvező republikánus képviselő és a főváros, Tallahassee demokrata párti polgármestere, a 39 éves afroamerikai Andrew Gillum szállt versenybe. Gillum a választás estéjén elismerte vereségét, ám csütörtök estére megváltoztatta a véleményét. Kommunikációs igazgatója, Johanna Cervone közleményben szögezte le: kedd este óta "világossá vált, hogy sokkal több a megszámlálatlan szavazat, mint eredetileg jelentették. Gillum a kampányát a nép érdekében folytatta, és elkötelezettek vagyunk valamennyi floridai szavazat megszámlálása iránt".