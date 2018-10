Dánia hazahívja iráni nagykövetét

Dánia visszahívja konzultációra iráni nagykövetét - jelentette be kedden Anders Samuelsen dán külügyminiszter, miután a dán titkosszolgálat (PET) azzal vádolta meg az iráni hírszerzést, hogy merényletet akart elkövetni iráni ellenzékiek ellen a skandináv ország területén.

"Ez erős és rendkívüli diplomáciai lépés. Fontos, hogy ma tesszük meg" - mondta Anders Samuelsen sajtótájékoztatóján. "Még amennyiben Irán tagadja is ezt az információt, mindez mit sem változtat azon a tényen, hogy az iráni kormány áll a háttérben" - fejezte ki meggyőződését a dán külügyminiszter. Hangsúlyozta: országa újabb uniós szankciókat fog szorgalmazni az iszlám köztársasággal szemben. "Irán teljességgel elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, s ez olyasmi, amire oda kell figyelnünk" - fűzte hozzá a tárcavezető. Samuelsen kedden bekérette a külügyminisztériumba Morteza Moradian koppenhágai iráni nagykövetet, hogy magyarázatot követeljen a történtekre. Lars Loekke Rasmussen dán kormányfő a Twitter közösségi portálon elítélte és elfogadhatatlannak nevezte az iráni merénylettervet, és további lépéseket helyezett kilátásba. Bahram Gasszemi iráni külügyi szóvivő a nap folyamán közleményében cáfolta a dán állításokat. "Ez Irán ellenségeinek cselszövése, hogy megrontsák az ország kapcsolatait Európával ebben a kritikus időben" - jelentette ki Gasszemi vélhetően a teheráni vezetés nukleáris programjáról szóló többhatalmi megállapodás megmentéséért folyó tárgyalásokra utalva. A dán rendőrség tájékoztatása szerint október 21-én őrizetbe vettek egy norvég állampolgárságú, iráni származású férfit, aki jelenleg is előzetes letartóztatásban van, mivel felmerült annak gyanúja, hogy "iráni hírszerzési műveleteket" indított Dániában, és részt vett egy terrorcselekmény előkészítésében. A gyanúsított tagadta a vádakat. A merényletet célpontja a Koppenhágától délnyugatra található Ringstedben élő iráni állampolgárok egy csoportja lett volna, akik tagjai az Arab Küzdelem Ahváz Felszabadításáért Mozgalom (ASMLA) nevű iráni arab szakadár csoportosulásnak. A szervezet célja, hogy független államot hozzon létre az Irakkal határos, olajban gazdag délnyugat-iráni Huzisztán tartományban, amelynek központja Ahváz városa. Teherán szerint az ASMLA a felelős azért a támadásért, amelyet szeptemberben hajtottak végre az ahvázi katonai díszszemle során fegyveresek. A merényletben legalább 25 ember vesztette életét, és 60 sebesült meg. Október elején francia diplomáciai források közölték, hogy az iráni titkosszolgálati minisztérium volt a megrendelője egy másik meghiúsított merényletnek, amelyet szintén iráni ellenzékiek ellen akartak június 30-án végrehajtani a Párizshoz közeli Villepinte településen. Teherán akkor is tagadta a vádakat. Június végén egy harmincas éveik végén járó iráni származású belga házaspárt azzal gyanúsítottak meg Belgiumban, hogy autóba rejtett pokolgéppel terveztek lecsapni az iráni rendszer legfőbb külső ellenzékének számító Népi Mudzsahedek elnevezésű iráni ellenzéki csoport tagjaira Franciaországban. Egy feltételezett bűntársukat Franciaországban, illetve egy Bécsben állomásozó iráni diplomatát Németországban tartóztattak le az üggyel kapcsolatosan.