Dán területen készült merényletre az iráni titkosszolgálat

A dán rendőrség tájékoztatása szerint október 21-én őrizetbe vettek egy norvég állampolgárságú, iráni származású férfit, aki jelenleg is előzetes letartóztatásban van, mivel felmerült annak gyanúja, hogy "iráni hírszerzési műveleteket" indított Dániában, és részt vett egy terrorcselekmény előkészítésében. A gyanúsított tagadja a vádakat. Finn Borch Andersen, a dán titkosszolgálat (PET) vezetője azt mondta: úgy hiszik, hogy az iráni hírszerzés merényletet akart elkövetni Dániában. Borch Andersen újságíróknak nyilatkozva elmondta: a merényletkísérletet meghiúsítandó indítottak szeptember végén nagyszabású rendőri akciót, amelynek keretében elvágták egy időre a fővárosnak helyet adó Sjaelland szigetet az ország többi részétől, és leállították a Svédországba és Németországba induló kompjáratokat is. A dán rendőrség munkáját a svéd és norvég hírszerzés is segítette. Anders Samuelsen dán külügyminiszter a PET bejelentésére reagálva Twitter-üzenetében "teljes mértékben elfogadhatatlannak" minősítette az elhangzottakat, és jelezte: Dánia nem hagyja szó nélkül az esetet. Koppenhága jelenleg is egyeztet európai partnereivel - tette hozzá. A merényletet célpontja a Koppenhágától délnyugatra található Ringstedben élő iráni állampolgárok egy csoportja lett volna, akik tagjai az Arab Küzdelem Ahváz Felszabadításáért Mozgalom (ASMLA) nevű iráni arab szakadár csoportosulásnak. A szervezet célja, hogy független államot hozzon létre az Irakkal határos, olajban gazdag délnyugat-iráni Huzisztán tartományban, amelynek központja Ahváz városa. Teherán szerint az ASMLA a felelős azért a támadásért, amelyet a múlt hónapban hajtottak végre az ahvázi katonai díszszemle során fegyveresek. A merényletben legalább 25 ember vesztette életét, és 60 sebesült meg.