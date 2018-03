Czeglédynek újra előzetesbe kell mennie

Nem lepődött meg a Nemzeti Választási Bizottság döntésén Czeglédy Csaba. A szombathelyi önkormányzati képviselő (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt), független országgyűlési képviselő-jelölt szerint egy kényszerintézkedéssel fenyegetett ellenzéki képviselő esetében annak kellett volna helyt adni, hogy választójoga, illetve a szombathelyi választóknak az a joga, hogy rá szavazhassanak, ne csorbuljon. Azt mondta, nem kívánja a büntetőeljárást megúszni, nem érdeke az eljárás akadályozása. Az az álláspontja, hogy eddig jogtalanul tartották fogva, és erre az NVB mostani döntésével továbbra is lehetőséget ad. Szerinte az előzetes letartóztatás egyik legfőbb oka az volt, hogy a szökésétől tartottak. Mint mondta, annál jobban, mint hogy jelen volt a bizottság ülésén, és kiállt a sajtó elé nem tudja demonstrálni: nem kíván elszökni. A büntetőeljárásról szóló törvény alapján nem lehet ugyanabban az ügyben valakit kétszer őrizetbe venni, és kíváncsian várja ebben az ügyben hogyan fogják teljesen törvényellenesen az újbóli előzetes letartóztatását indítványozni. Szerinte a kormánypártoknak van félnivalójuk attól, hogy szabadlábon van, az elmúlt hónapokban több olyan ügy került volna nyilvánosságra, ami teljesen más színben tüntetné fel a Fidesz és a KDNP képviselőit a választók előtt. A büntetőeljárás és a letartóztatása a 2018-as választásokkal állt összefüggésben – mondta. Czeglédy szerint áll a büntetőeljárás elé és megvédi magát. Részt kíván venni a választásokon és Szombathelyen a mandátumot meg is kívánja nyerni – mondta. Szerinte van jogorvoslati lehetőség, szemben az NVB álláspontjával, és a hétvégén a Kúriához fordul. Czeglédy azt mondta: még nem találkozott Gyurcsány Ferenccel, a DK elnökével, szerinte erre hétfőn sor kerülhet. Magát baloldali érzelműként, félig MSZP-sként, félig DK-sként, "elvált szülők gyermekeként" jellemezte. Jelenleg is MSZP-tag, bár tagságát felfüggesztette, mielőtt indult volna. Azzal ugyanis senkinek nem akart problémát okozni, hogy az MSZP vagy a DK színekben méreti meg magát – mondta. A kérdésre, hol a pénz, amit nem fizetett ki a diákoknak, azt mondta: ha nem akadályozták volna meg cége működését nyáron, akkor az a száznál kevesebb ember, aki nem kapta meg a bérét, már rég hozzájutott volna. Szerinte az a legócskább hazugság volt, hogy több ezer károsult lenne. Sem neki, sem munkatársainak nem volt szándéka arra, hogy az emberek ne kapják meg jogos juttatásukat – mondta. Az a több tucat ember, aki a családtagjaival, vagy cégével felvette a kapcsolatot, az ősszel megkapta a bérét. Szerinte a történetben az a felelőssége, hogy amikor elindították több ezer ember bérének kifizetését, nem volt meg még a fedezet, hogy mindenkinek elmenjen a juttatása. A kérdésre, hogy Ausztriában vannak-e további aranyrudak, azt mondta: az ügyészség nagyon kiterjedt vizsgálatot folytatott Ausztriában, milyen titkos és rejtett vagyona van, de a széfen kívül semmit nem találtak. Sem Magyarországon, sem külföldön semmilyen vagyont nem rejteget – mondta. Czeglédy szerint eddig nem érintett településekre vonatkozó Elios-, illetve OLAF-anyagok vannak a birtokában, ezeket a hétvégén tanulmányozza és eljuttatja a sajtónak.