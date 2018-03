Czeglédy-ügy: szabadlábon a képviselőjelölt

Miután az ügyészség mentelmi joga miatt megszüntette előzetes letartóztatását, csütörtök este elhagyta a börtönt Czeglédy Csaba. Az önkormányzati képviselő azt mondta: húsz éve vesz részt a szombathelyi közéletben és meg kívánja mérettetni magát a választásokon. Szerinte Szombathelyen is végül egy olyan jelöltnek kell maradni április 8-ra, aki mögé a Fideszt leváltani akarok fel tudnak sorakozni.

Czeglédy azt mondta, minden Magyarországhoz köti, nem fog elszökni, áll az ellene indult büntetőeljárás elé, amelyben magát és társait is meg fogja védeni. Nála semmilyen bűncselekményből származó vagyont nem találtak, és nem azért, mert ügyetlenek voltak a hatóságok, hanem mert nincsen ilyen – mondta. A jövő hónapban össze szeretne házasodni menyasszonyával. Czeglédy és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Humán Operátor Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján levő és strómanok által vezetett kilenc iskolaszövetkezet segítségével a diákmunka közvetítés után járó közterhek megfizetését elkerüljék. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, nem fizették meg. A politikust független képviselő-jelöltként csütörtökön délután vették jogerősen nyilvántartásba a Vas megye 1. számú, szombathelyi székhelyű választókerületben. Az ügyészség döntött a nyomozás felfüggesztéséről, megszüntette a gyanúsított legutóbb március 15-ig meghosszabbított előzetes letartóztatást. A jogszabályok szerint az eljárás mindaddig nem folytatható a képviselő-jelöltként nyilvántartásba vett terhelttel szemben, ameddig a mentelmi joga fennáll. A mentelmi jog felfüggesztését a legfőbb ügyész indítványozhatja a Nemzeti Választási Bizottságnál. A Csongrád Megyei Főügyészség előterjesztést tett a Legfőbb Ügyészségnél Czeglédy Csaba képviselő-jelölt mentelmi joga felfüggesztésének indítványozására. Czeglédy (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK is jogi képviseletét is ellátta több ügyben.