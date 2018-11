Czeglédy-ügy: elkészülhet a vádirat

Napokon belül vádat emelhetnek Czeglédy Csaba és 21 társa ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint több milliós gazdasági csalás miatt – írja a Magyar Idők. A lapnak az eljárásban részt vevő két, névtelenséget kérő, védő is azt mondta: a vádhatóság már jövő hét elején bejelentheti, hogy a vádiratot benyújtották az illetékes bíróságnak. A Czeglédyvel szemben elrendelt letartóztatás határideje december 5-én lejár, és a büntetőeljárásról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy az ügyészség vagy 15 nappal korábban indítványozza a kényszerintézkedés meghosszabbítását vagy vádat emel. A vád tartalma még nem ismert, ám a nyomozás során Czeglédyt és 21 társát bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítják, emellett "az MSZP és Gyurcsány Ferenc DK-elnök ügyvédjeként elhíresült" ügyvédet többmilliós gazdasági csalással is meggyanúsították. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gyanúja szerint a Czeglédy vezette bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. A bűnszervezet 6,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban részt vevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be vagy nem fizették meg. A politikus március 1-jén – miután független országgyűlési képviselőjelöltként nyilvántartásba vették, és mentelmi jog illette meg –, elhagyhatta a börtönt. Másfél nap múlva, mentelmi jogának felfüggesztése után egy másik bűncselekmény gyanúja miatt újra őrizetbe vették és letartóztatták.