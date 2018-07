Csökken a románok résztvétele a tusványosi szabadegyetemen

A jogvédelem, a diaszpórapolitika és a családok éve is szerepel a szerdán kezdődő tusnádfürdői nyári szabadegyetem fontosabb témái között – mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár az állami tévében. Potápi Árpád János azt mondta, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közös, Bethlen Gáborról elnevezett sátrában a jogvédelemről és a szülőföldön maradást támogató gazdaságfejlesztésről is tartanak előadássorozatot. Az elmúlt években megtízszereződött a külhoni magyarság támogatására szánt összeg – mondta. A magyar kormány körülbelül százmilliárd forintot költ nemzetpolitikára: kulturális, oktatási, szociális támogatásra, illetve egyházi és társadalmi szervezetek, gazdasági programok finanszírozására. A 29. alkalommal megrendezett szabadegyetem a legnagyobb nemzetpolitikai tábor. Minden régióban vannak hasonló rendezvények a nyáron, így a Kishegyesen, a Martoson, a Gombaszögön és a Felsőszinevéren tartott táborok után a tusnádfürdői a nemzetpolitikai táborok záró eseménye. A szabadegyetem nemcsak a magyarság szempontjából kiemelkedő jelentőségű, a táborról a román média is beszámol. Potápi szerint korábban a tábor lehetőséget teremtett a román értelmiségnek is, hogy tagjai nemzetpolitikai, illetve közéleti kérdésekben elmondják a véleményüket, a román részvétel azonban az utóbbi években sajnálatos módon csökkent. Az államtitkár szerint ennek oka a többi között a román kisebbségpolitikában az elmúlt években tapasztalható visszarendeződés.