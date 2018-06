Csalódott az FBI igazgatója elődje miatt

Wray elmondta: elfogadják és tiszteletben tartják a jelentésben foglaltakat. Az érintett munkatársakat felelősségre fogják vonni és új, szigorúbb szabályozást dolgoznak ki a sajtóval történő kapcsolattartásra is. Amikor az egyik újságíró azt kérte, egyetlen szóban fejezze ki véleményét a történtekről, az FBI-igazgató azzal válaszolt: csalódott. A jelentés szerint a tavaly menesztett Comey megsértette az FBI előírásait, amikor Hillary Clinton volt külügyminiszter és demokrata párti elnökjelölt vitatott levelezéséről nyilvánosan beszélt, de nem volt politikailag elfogult. A jelentés az FBI 2016-ban, Hillary Clinton korábbi elektronikus levelezése ügyében folytatott nyomozását, annak esetleges politikai kötődéseit vizsgálta. AZ FBI-nyomozásnak az volt a célja, hogy feltárja, vajon a Clinton magánszerverén bonyolított levelezés nyomán kerültek-e illetéktelen kezekbe szigorúan titkos információk. Az igazságügyi minisztériumban és a tárca felügyelete alá tartozó FBI-nál még a jelentés nyilvánosságra hozatala előtt - de elemzők szerint ezzel összefüggő - személycserék és elbocsátások voltak. Elbocsátották például Andrew McCabe helyettes FBI-igazgatót, aki ellen várhatóan büntetőeljárás is indul. Az igazságügyi tárca főfelügyelője, Michael Horowitz által nyilvánosságra hozott jelentés szerint: James Comey megsértette a szervezet belső szabályzatát azzal, hogy nemcsak kongresszusi politikusokat tájékoztatott a nyomozás részleteiről, de a nyilvánosság előtt is beszélt róluk. Comey lépései "rendkívüliek" voltak és "ellentétben álltak" az FBI szabályzatával. Alaposan hibáztatható két magas rangú FBI-tisztségviselő, Peter Strzok és Lisa Page is, akiknek levelezéséből kiderült, hogy az akkor még elnökjelölt Donald Trump ellen léptek fel. Page például az egyik mobiltelefon-üzenetében azt írta Strzoknak: " Trump soha az életben nem lesz elnök, igaz-e? Igaz!". Mire Strzok azt válaszolta: "Nem. Nem lesz. Meg fogjuk állítani". A jelentés rámutat arra is, hogy maga Comey szintén gyakran használta magán email-fiókját, amikor kiszivárogtatott információkat. A minisztériumi vizsgálat ugyanakkor hibáztatja Loretta Lynch volt igazságügyi minisztert is, amiért a választási kampány kellős közepén egy arizonai repülőtér kifutóján megbeszélést folytatott Bill Clinton volt elnökkel, a demokrata párti elnökjelölt férjével. Bár nem fogalmaz meg súlyos bírálatot vele szemben, leszögezi: utólagos magyarázkodásaival Lynch összezavarta a közvéleményt. Az egykori tárcavezető ugyanis később azt nyilatkozta: nem a választási kampányról és nem a Hillary Clinton ellen folyó vizsgálatról, hanem csupán családi ügyekről beszélgettek Bill Clintonnal. A jelentés várhatóan heves politikai vitákat gerjeszt majd. Nem sokkal nyilvánosságra hozatala előtt Donald Trump újságíróknak azt mondta: a jelentés "születésnapi ajándék lesz" neki. Az elnök ugyanis épp ezen a napon - június 14-én - ünnepelte 72. születésnapját. A demokrata párti politikusok pedig várhatóan ismét azzal érvelnek majd, hogy James Comey kampány idején tett nyilatkozatai Clinton-ellenesek voltak és Donald Trump megválasztását segítették.