Csak nem akar szárnyalni az oktatási rendszer

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 2015 óta minden évben összeszedi a legfontosabb számokat, amiket érdemes tudni az oktatási rendszerről. Ebben benne van minden, az iskolázottsági adatoktól a nyugdíjas tanárok arányán át odáig, hogy hányan élnek kollégiumban. A legújabb, majdnem háromszáz oldalas kötetet pénteken mutatták be, aki szeretné, itt átböngészheti az egészet. Most csak néhány fontosabb grafikont mutatunk meg ebből, nagyjából azokat, amiket az MTA kutatói is kiválogattak egy rövidített, harmincoldalas füzetbe – írja az Abcúg.