Cohen: Trump utasítására követtem el bűncselekményt

Lanny Davis úgy fogalmazott: védence a vádalku során eskü alatt vallotta, hogy a 2016-os elnökválasztási kampány során Donald Trump utasította őt arra, hogy a választások befolyásolása végett fizessen két olyan nőnek a hallgatásáért, akik azt állították, hogy évekkel korábban viszonyuk volt az akkor még üzletember Trumppal. "Ha ezekkel a kifizetésekkel Michael Cohen bűncselekményt követett el, akkor ez miért ne lenne bűncselekmény Donald Trump esetében is?" - fogalmazott közleményében Lanny Davis. Cohen a Stormy Daniels néven ismert Stephanie Clifford pornószínésznőnek 130 ezer dollárt fizetett a hallgatásáért. A másik kifizetés bonyolultabb volt: az ügyvéd megvásárolta egy bulvárlaptól Karen McDougal Playboy-modell történetét Donald Trumppal szintén évekkel korábban folytatott viszonyáról, majd a sztorit elsüllyesztette a fiókban. Michael Cohen vádalkut kötött, és bíróság előtt beismerte kedden, hogy megsértette a kifizetésekkel a kampányfinanszírozási törvényt; az amerikai média szerint ez kedvezőtlen helyzetbe hozhatja az amerikai elnököt is. Lanny Davis ügyvéd után Rudolph Giuliani, Donald Trump ügyvédcsapatának jelenlegi vezetője is közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy "a Cohen elleni vádakban nincs célzás arra, hogy az elnök bármiféle bűnt követett volna el".