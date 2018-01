CNN: Trumpot is meghallgatná a különleges ügyész

Donald Trump meghallgatására készül Robert Mueller különleges ügyész bizottsága – írja a CNN. Michael Zeldint, Mueller korábbi munkatársa – anélkül, hogy konkrétan megnevezte volna a különleges bizottság következő lépését –, azt mondta: "lehetséges, hogy Mueller eljutott oda, hogy meghatározza, mit is jelent az igazságszolgáltatás akadályozása, bűncselekmény-e, alkotmányos felelősségre vonással járó cselekedet-e, vagy egyáltalán semmi ilyesmi nem is történt". A bizottság azt vizsgálja, beavatkozott-e Oroszország a 2016-os amerikai elnökválasztásba.

A CNN abból következtetett egy a lehetséges meghallgatásra, hogy keddi sajtótájékoztatóján Sarah Huckabee Sanders szóvivőnek feltették a kérdést: a különleges bizottság küldött-e már meghallgatásra vonatkozó kérést az elnöknek. A szóvivő azt mondta: nem kívánja kommentálni e sajtóhíreket. A Fehér Ház változatlanul teljes mértékben együttműködik a Mueller bizottságával. Mueller esetleges értesítése sem jelenti azt, hogy az elnök és a különleges ügyész a közeljövőben találkoznak is, mert még sok részletben meg kell állapodniuk. Az elnök jogi képviselői állítólag azt szeretnék, ha Trump a kérdésekre kizárólag írásban váalszolna, de elképzelhetőenk tartják, hogy a végén mégis találkozik Muellerrel. Mueller azt vizsgálja, hogy Trump intézkedéseivel – például James Comey igazgató leváltásával – akadályozta-e az FBI-nak a feltételezett orosz beavatkozás ügyében folytatott vizsgálatát. Arról, hogy a különleges ügyész meghallgatná az elnököt is, először a The Washington Post írt keddi számában. Kedden kiderült, hogy a bizottság a múlt héten meghallgatta Jeff Sessions igazságügyi minisztert, szerdán pedig az NBC televízió arról adott hírt, hogy Muellernél járt meghallgatáson Mike Pompeo, a CIA igazgatója is. Részletek eddig egyik találkozóról sem derültek ki.