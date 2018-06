Centralizálják a kutatási pénzeket

Ezentúl a minisztérium „koordinálja” az akadémia és az egyetemek forrásainak „allokálását” is, összesen 70 milliárdét.

Magyarországon egységes innovációs és tudománypolitikai stratégia jön létre, ennek érdekében meg kell szüntetni a költségvetési forrásgazdálkodás széttagoltságát - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtökön az MTI-vel. A közleményben kiemelték, Magyarország 2020-ra a GDP legalább 1,8 százalékát tervezi fordítani kutatás-fejlesztésre, innovációra, amelyre a hazai költségvetésben és a következő európai uniós költségvetési ciklusban is jelentős forrás áll rendelkezésre. Hangsúlyozták, az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladatai közé tartozik a források lehető leghatékonyabban használásának felügyelete, ezért született döntés arról, hogy az állami intézményeknél lévő, kutatásra fordítható, mintegy 70 milliárd forint forrás allokálását a jövőben az innovációs tárca koordinálja. Így a felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztésre fordítható jelenlegi 29,1 milliárd forintos támogatása, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 12,7 milliárd forintos teljes költségvetése és a Magyar Tudományos Akadémia kutatásban hasznosuló 28,1 milliárd forintos költségvetési támogatása az ITM egységes koordinációjába kerül. Az intézmények a jövőben is a korábbiakkal megegyező módon igényelhetnek támogatást különböző projektjeikre, de a kutatási területek prioritásait a források minél hatékonyabb felhasználása érdekében, az egyetemek, az akadémia és a vállalatok érdekeit szem előtt tartva és összehangoltan kell kijelölni, ezt szolgálja az egy fejezetben történő tervezés is - írták.