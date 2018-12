CDU: Schäuble és Oettinger Merzet támogatja

Németországnak az lenne a legjobb, ha a CDU Friedrich Merzet választaná meg elnöknek, mert a párt az ő vezetésével foghatja össze a legjobban a politikai mező középső részét, aminek hatására a "szélek" ismét meggyengülnének - hangsúlyozta Wolfgang Schäuble a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) szerdai számában megjelenő, a lap hírportálján kedd délután közölt interjúban, utalva a volt frakcióvezető azon vállalására, hogy irányításával a jelenlegi 26-28 százalékról a 40 százalékos szint közelébe emelik a CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségének országos választói támogatottságát, és a felére csökkentik a CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) 15 százalék körüli támogatottságát. Günther Oettinger - aki a 2005-től 2010-ig Baden Württemberg tartomány miniszterelnöke volt, a brüsszeli bizottságban pedig a költségvetésért felelős uniós biztos tisztségét tölti be - egy baden-württembergi CDU-s politikusokkal közösen írt levélben bíztat Friedrich Merz támogatására. A mintegy 80 politikus által aláírt nyílt levélről a Bild című lap számolt be kedden. A CDU történetében 1971 óta először fordul elő, hogy egynél több jelölt indul az elnöki tisztségért. A pártot 18. éve vezető Angela Merkel utódját pénteken választják meg a Hamburgban tartandó tisztújító kongresszuson. A tisztségre három esélyes jelölt pályázik, Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer főtitkár és Jens Spahn egészségügyi miniszter. Annegret Kramp-Karrenbauer mellett eddig csak egy vezető CDU-s politikus állt ki nyilvánosan, Daniel Günther Schleswig-Holstein tartományi miniszterelnök. Jens Spahnt egyetlen vezető CDU-s politikus sem támogatja nyilvánosan. Friedrich Merz mellett viszont a választás előtt három nappal a párt két kiemelkedően tekintélyes és befolyásos politikusa is kiállt. Wolfgang Schäuble hosszú interjúban biztat megválasztására, kiemelve, hogy jobban ki kell formálni a CDU arculatát és meg kell erősíteni az egységet a CSU-val, ezzel a kihívással pedig Friedrich Merz vezetésével lehet a legjobban megbirkózni. Mint mondta, a szavazókat sokkal erőteljesebben kell "integrálni a szélekről a közép felé", amihez határozottabb "néppárti profil" szükséges. Erre a feladatra olyan vezető kell, mint Freidrich Merz, akinek világos elképzelései vannak, egyértelmű üzeneteket küld a választóknak és "van bátorsága ahhoz, hogy ne csupán kivárja a viták végét, hanem inkább alakítsa a vitákat" - mondta Wolfgang Schäuble a FAZ-nak, utalva az elnökjelölt nyílt és Angela Merkel konfliktuskerülő stílusa közötti eltérésre. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Angela Merkel 2000-ben kezdődött pártelnöki és 2005 óta tartó kancellári pályafutása "rendkívüli sikeres, ehhez nem férhet kétség". Hozzátette: Angela Merkel megbeszélte vele 2016-ban, hogy a 2017-es Bundestag-választáson ismét elindul a kormányfői tisztségért, és támogatta ezt a döntését. "Abban a helyzetben, háromnegyed évvel a Bundestag-választás előtt nem volt alternatíva, legalábbis jobb alternatíva" - mondta Wolfgang Schäuble. Aláhúzta, hogy nem aggódik a CDU/CSU és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) Angela Merkel vezette koalíciós kormányának stabilitása miatt, hiszen a CDU mindhárom esélyes elnökjelöltje "tudja, hogy megválasztása esetén nagyobb lenne a felelőssége, mint az egója", az önérvényesítési vágya, és azt is tudja, hogy a kormány mandátuma csak három év múlva jár le. Angela Merkel október végén jelentette be, hogy nem pályázza meg ismét a CDU elnöki tisztségét, 18 év után befejezi pártvezetői munkáját és legkésőbb a ciklus végén, 2021 őszén visszavonul a politikai életből.