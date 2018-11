Cáfolják, hogy magyar diplomataautó vitte Gruevszkit

Az albán sajtóban a jármű rendszáma is megjelent, de most albán és magyar oldalról azt állítják, nem volt magyar segítség.

Sem a magyar állam, sem a magyar hatóságok nem segítették Nikola Gruevszkit Macedóniából való kijutásában - közölte a Miniszterelnökség pénteken az MTI-vel, a "sajtóban megjelent feltételezésekre és álhírekre" reagálva.

Korábban a Shekulli albán lap nyomán a magyar sajtó azt írta, hogy Gruevszkit egy tiranai magyar diplomáciai autó szállította, még egy rendszámot is megadtak. Sőt, a Balkan Insight azt írta, hogy az albániai rendőrség megerősítette az információt, miszerint Gruevszki november 11-én este 7 óra 11 perckor lépte át az Albánia-Montenegró határállomást. Mint írják, a volt macedón kormányfő egy magyar diplomata autóban ült, illetve a saját személyi igazolványát használta. Mindez azelőtt történt volna, hogy az Interpol november 13-án nemzetközi körözést adott ki. Ezt a verziót nemcsak a magyar, hanem az albán hatóságok is cáfolták: Kétségkívül illegálisan és gyalog jutott át Macedóniából Albániába a hazájában börtönbüntetésre ítélt Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök, aki Magyarországon kért menedékjogot - közölte az AFP hírügynökséggel pénteken az albán rendőrség szóvivője. Gentian Mullai hozzátette, hogy Gruevszki egyik határállomáson sem jelentkezett be átlépésre. Vagy a Preszpa-tó mellett vagy Debar macedón város közelében léphette át gyalog a határt, „bizonyára azért, hogy elkerülje a feltűnést”. Gruevszki útlevelét a macedón hatóságok korábban bevonták, de a térségbeli országok állampolgárai személyi igazolvánnyal közlekedhetnek az országok között. Gruevszki ellen hétfőn adott ki Szkopje nemzetközi elfogatóparancsot. A politikusnak, aki 2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke, múlt hét csütörtökön kellett volna megkezdenie kétéves börtönbüntetését, amelyet hivatali visszaélés miatt szabtak ki rá. A Miniszterelnökség azt írja most, Macedónia korábbi miniszterelnöke egy magyar külképviseleten jelezte szándékát, hogy menedékjog iránti kérelmet kíván benyújtani. A magyar hatóságok biztonsági okokból „jogszerűen” tették lehetővé, hogy Nikola Gruevszki - tekintettel arra, hogy 10 évig hazája miniszterelnöke volt - menekültügyi kérelmének benyújtását és meghallgatását a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) budapesti központjában tartsák. A BÁH a menekültügyi eljárást a magyar jogszabályoknak megfelelően a nemzetközi joggal összhangban folytatja le - állítják. Közölték, az eljárás további részleteiről a magyar jogi szabályozással és a nemzetközi gyakorlattal összhangban - az eljárás lezárásáig - a magyar hatóságok nem adnak további tájékoztatást. Nikola Gruevszki a menekültügyi eljárások jogszabályi előírásainak megfelelően, jogszerűen tartózkodik Magyarországon - emelték ki.