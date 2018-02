Bűnszervezetnek tartja az ellenzéket a kenyai kormány

Szervezett bűnözői csoportnak nyilvánította a kenyai kormány az ellenzéki Nemzeti Szuperszövetség (NASA) Nemzeti Ellenállási Mozgalom (NRM) nevű szárnyát. Korábban Raila Odinga ellenzéki vezető jelképes elnöki esküt tett, amivel nyílt kihívást intézett Uhuru Kenyatta elnöksége ellen. Odinga a "nép elnökének" kiáltotta ki magát, a kormány pedig hazaárulásnak minősítette az eskütételt. A Nemzeti Ellenállási Mozgalom tavaly októberben jött létre, egy nappal a megismételt elnökválasztás előtt, amelyen az ellenzék bojkottja mellett ismét Kenyatta szerezte meg a legtöbb szavazatot. Ez az ellenállási szárny Odinga szerint demokráciapárti kampányokra készül, és a gazdasági bojkotton, illetve a törvényes tiltakozás egyéb formáin keresztül fog küzdeni mindaddig, amíg a "legitim elnökséget" helyre nem állítják.

A kenyai rendőrség őrizetbe vette a nairobi törvényhozás egyik ellenzéki képviselőjét, aki bírói talárba öltözve részt vett az Uhuru parkban rendezett szimbolikus eskütételen. TJ Kajwangot szerdán kísérte be a rendőrség kihallgatásra – mondta Norman Magaya, a NASA főtitkára. Azt mondta, egyelőre nem világos, mivel vádolják Kajwangot. James Orengo ellenzéki szenátor szerint a jogász végzettségű képviselő vezette az "eskütételi ceremóniát". Fred Matiangi belügyminiszter vizsgálatot jelentett be az "összeesküvők" és a keddi rendezvény szervezői ellen. Matiangi azt mondta: a NASA bűnszervezet. A kenyai törvények szerint akár tízéves szabadságvesztéssel is büntetendő a részvétel egy ilyen csoportban. Eredetileg augusztusban volt a voksolás, de annak eredményét – Kenyatta győzelmét – a legfelsőbb bíróság szeptember elején megsemmisítette, mert a választási bizottság alkotmányellenesen bonyolította le a választást. Odinga és helyettese, Kalonzo Musyoka szerint ők nyerték meg az elnökválasztást, és a támogatói őt tartják az ország legitim elnökének. Szerdán három televízió továbbra sem tudott adást sugározni, mert előző nap leállították a működésüket, mert közvetíteni kezdték Odinga jelképes beiktatási ceremóniáját. A belügyminisztérium szerint a televíziók működése mindaddig szünetelni fog, amíg le nem zárják a vizsgálatot. Musyoka szerint a nap folyamán ismeretlen támadók lövéseket adtak le és gránátot is dobtak otthonára. A történteket merénylet kíséreltnek nevezte az ellenzéki politikus. Szerinte nyilvánvalóan politikai indíttatású tettről van szó. A támadás mindössze órákkal azt követően történt, hogy a melléje kirendelt rendőri egységet visszavonták. Az ellenzéki politikus nem vett részt a rendezvényen, ahol Odinga alelnökeként tett volna esküt. A rendőrség szerint villanógránátot dobtak Musyoka otthonára és egy puskából két lövést adtak le. A Human Rights Watch szerint a kenyai hatóságok megsértették az emberek tájékoztatáshoz való jogát azzal, hogy leállították az ellenzék tiltakozó akciójáról tudósító televíziók és rádiók adását.