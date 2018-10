Bukarest Junckernek örül, Budapestnek nem

A bukaresti külügyminisztérium a G4Media.ro ellenzéki hírportál felkérésére reagált hétfőn arra, hogy a Krónika című erdélyi magyar napilap pénteki összeállításában több magyar politikus is bírálta az EB elnökének október 23-án, az Európai Parlamentben Klaus Iohannis román államfő jelenlétében elhangzott beszédét, amelyben Juncker a nagy román egyesülés napját egész Európa ünnepének nevezte. A bukaresti külügyminisztérium szerint az Európai Bizottság elnökének üzenete annak a román államnak az európai szintű elismerése, amely "az idők során hathatós, a legszigorúbb szabványokat is kielégítő" intézkedéseket hozott a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek érdekében. A bukaresti külügyminisztérium szolidaritásáról biztosította Junckert, kiemelve, hogy az EB elnöke a világháborúk után felépült európai jogrend - a regionális stabilitás és biztonság garanciája - tiszteletben tartásának fontosságát hangoztatta. A román külügyi tárca ugyanakkor aggodalmának adott hangot a budapesti hatóságok retorikája miatt, amely "megkérdőjelezni látszik" az európai népek közti békéhez és megértéshez vezető erőfeszítéseket. Leszögezik: Bukarest határozottan elutasít "minden olyan próbálkozást, amely a román nemzet képviselőinek bátor, legitim, az Egyesült Románia 1918-as létrejöttéhez vezető, a wilsoni elveken alapuló" cselekedeteit bírálja. "Románia az egység, tolerancia és a polgárai közti - etnikumuktól független - kölcsönös tisztelet szellemében ünnepli 2018-at, a Nagy Egyesülés centenáriumát, és elítél minden olyan üzenetet és kijelentést, amely etnikai gyűlöletet, vagy konfliktust szít" - zárul a román külügyminisztérium állásfoglalása. A bukaresti külügyi tárcát reagáltató G4Media felidézte: Kovács Zoltán magyar kormányszóvivő a történelmi ismeretek hiányának tulajdonította Juncker kijelentését, amely szerinte csak ráerősít az "EB-elnök alkalmatlanságára". A román lap Németh Zsoltot, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnökét is idézte, aki szintén Juncker alkalmatlanságát ecsetelte a Krónikának. "Szíve joga, hogy Romániával együtt ünnepelje az ország centenáriumát, feltéve, ha nem próbálja meg kötelezővé tenni" - jegyezte meg a Krónikának Németh Zsolt. Jean-Claude Juncker úgy vélekedett, hogy december elseje, a nagy román egyesülés napja nemcsak Románia, hanem az egész Európa ünnepe. "Azon a napon tehát együtt fogunk megünnepelni egy nagy történelmi pillanatot, amely Romániának és Európának is fontos" - jelentette ki az EB elnöke.