Bujkálva tanítja a helyi cigányokat a pilisi közösségszervező

Pilis központjától nem messze, a város lakóinak szeme elől mégis szinte teljesen eltakart tisztás egyik padján ülünk Balogh Fruzsina roma közösségszervezővel, és Jánossal, a harmincas éveiben járó családapával, akinek a felesége éppen várandós. Eredetileg a városban lévő kis parkban találkoztak volna, de amikor a férfi megtudta, hogy mi is jelen leszünk, inkább az eldugott terület mellett döntött – írja az Abcúg . Úgy érzi: hátrányok érhetnék a jövőben, ha nyilvánosan vállalná, hogy Fruzsinához csatlakozva a helyi cigányok érdekeiért küzd. János ugyanis szívesen segítené helyben Fruzsina munkáját, ezért most átbeszélik, hogy mik azok a területek, ahol fontos lenne, ha történne valami változás a város szegény, nagyrészt cigány lakói életében.

Pilis központjától nem messze, a város lakóinak szeme elől mégis szinte teljesen eltakart tisztás egyik padján ülünk Balogh Fruzsina roma közösségszervezővel, és Jánossal, a harmincas éveiben járó családapával, akinek a felesége éppen várandós. Eredetileg a városban lévő kis parkban találkoztak volna, de amikor a férfi megtudta, hogy mi is jelen leszünk, inkább az eldugott terület mellett döntött – írja az Abcúg . Úgy érzi: hátrányok érhetnék a jövőben, ha nyilvánosan vállalná, hogy Fruzsinához csatlakozva a helyi cigányok érdekeiért küzd. János ugyanis szívesen segítené helyben Fruzsina munkáját, ezért most átbeszélik, hogy mik azok a területek, ahol fontos lenne, ha történne valami változás a város szegény, nagyrészt cigány lakói életében.

A Pest megyei Pilis idén januárban azzal került be a hírekbe , hogy kiderült, 2010 óta szednek vizitdíjat a városi szakrendelőben. A polgármester akkor a sajtónak azt nyilatkozta, hogy a pilisi egészségházat az önkormányzat saját erőből tartja fenn. Ez az államilag szervezett egészségügyi szolgáltatás mellett kvázi „extraként” működik, hogy ne kelljen a lakosoknak minden laborvizsgálatra Ceglédig vonatozniuk. Ezért szednek „egészségügyi költség-hozzájárulásnak” nevezett, 300 forintos díjat minden vizsgálat előtt. És bár elvileg lett volna lehetőség a díj elengedésére a város szegény lakosságának, erről senkit nem világosítottak fel, így nem is él vele senki.

Balogh Fruzsina roma közösségszervezőként hetente egyszer jár Budapestről a településre, a küldetése nagyon leegyszerűsítve annyi, hogy beszéljen a helyi roma közösség tagjaival, megtudja, hogy mik a problémáik, milyen gondokkal küzdenek, segítsen abban, hogy ezek megoldódjanak. Ha pedig minden jól megy, akkor eljön az az idő, mikor rá már nem is lesz szükség, és egyedül is képesek lesznek kiállni magukért. Fruzsina a Dikh Tv-nél dolgozik főállásban, (a csatornáról ebben a cikkünkben olvashat részletesen) roma közösségszervezői munkáját a Civil Kollégium Alapítvány keretén belül végzi, Pilishez pedig személyes kötődése is van, itt éltek ugyanis a nagyszülei, a homoki dűlők egyikében.

Folyamatosan kapják ugyanis a beszólásokat a polgármester oldalán álló helyiektől, többen tartanak tőle, hogy elveszítik a közmunka lehetőségét, vagy kilakoltatják őket, mert a homoki dűlőkben élő cigányok jelentős része nem saját tulajdonban lakik, hanem évek óta üresen álló, régi présházakba költöztek be. “A helyiek nagy részében az, hogy mi mentességet szerettünk volna kérni a rászorulóknak a vizitdíj megfizetése alól, úgy csapódott le, hogy a cigányok be akarják záratni az egészségházat, ezért, akit ehhez az ügyhöz kötnek, nem igazán szívlelik azóta” – mondja Fruzsina.

A közösségszervezői munka egyik fontos pontja, hogy Fruzsina képes legyen társakat találni maga mellé a helyi cigányok között. A lényeg, hogy egyre többen legyenek, több irányban tudjanak gondolkodni, szélesedjen azok köre, akikben van akarat arra, hogy kiálljanak a saját ügyeikért. Ezért találkozik Jánossal is. A vizitdíj ügyében is sokan emelték fel a helyi szegények közül a hangjukat, és bár eredeménye nem lett, Balogh Fruzsina mégis fontos lépésnek tartja. “Az viszont kár, hogy azóta nagyjából mindenki bújkálni kényszerül, nem nagyon merik már az arcukat, nevüket adni a kezdeményezésekhez, mert félnek a következményektől”.

A vizitdíj azonban csak az egyik problémája a város dűlősorán élőknek. Az alapvetően homokos utakat évek óta szeretnék leaszfaltoztatni, de erre az önkormányzat csak úgy bólintott rá, ha a lakók aláírják, hogy önként lemondanak a csatornázásról, és a későbbiekben sem fognak reklamálni, ha befolyik hozzájuk az esővíz. Márpedig az befolyik: a dűlők közül az egyikben úgy döntöttek a lakók, hogy aláírják a papírt, el is készült az aszfalt, majd ez első nagyobb eső egyből el is árasztotta a mélyebben fekvő udvarokat. A házak alulról áznak, penészesednek a falak.

János szerint ráadásul nem is valódi aszfaltot kapott az utca, inkább nevezhető döngölt murvarétegnek, ami jó, ha 5-6 évig bírja majd. A helyzet tehát sehogyan sem jó: ha marad a homok, azon nem lehet közlekedni, csak úgy, ha valakinek van autója, gyalog vagy babakocsival szinte esélytelen. A babakocsi beleragad a sárba, van, hogy a gyerekek nem is tudnak iskolába, óvodába elindulni. A problémával olyannyira tisztában vannak a pedagógusok is, hogy esős napokon eleve azzal számolnak, hogy a dűlőben élő diákok később érnek be, vagy egyáltalán nem mennek aznap iskolába.

Mióta a Krekács-dűlő aszfaltot kapott, Fruzsi inkább arra agitál, hogy ilyen papírt ne írjon alá többet senki, hiszen a sáros útnál sokkal rosszabb, hogy a házakat elönti az esővíz. Próbálják az önkormányzatnál elérni, hogy csináltassa meg a csatornahálózatot és az aszfaltozást, de erre egyelőre nem sok esély mutatkozik.