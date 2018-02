Budapest elítéli a támadást és segít a KMKSZ-nek

Ukrajnában előretörőben vannak a szélsőséges politikai eszmék, miután egy hónapon belül másodszor érte támadás a KMKSZ központját – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. Szerinte ez látszik az ukrán parlament által elfogadott törvényekből, amelyek rendkívül súlyosan korlátozzák a kisebbségek jogait, és látszik abból is, hogy Kárpátalján folyamatosan megfélemlítik a magyar nemzeti közösség tagjait.

A miniszter ezt elfogadhatatlannak tartja, és szerinte ha Ukrajna komolyan gondolja közeledését az EU-hoz és a NATO-hoz, képesnek kell lennie féken tartani a szélsőségeseket. Azonnali hatállyal visszaküldik a nagyköveti értekezletre Budapestre érkezett ungvári magyar főkonzult és kijevi nagykövetet, emellett az EBESZ kisebbségügyi főbiztosánál ismét kezdeményezi, hogy a szervezet speciális megfigyelő missziója Kárpátalján is tevékenykedjen. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága segítséget nyújt a KMKSZ székházának helyreállításához. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár és Grezsa István kormánybiztos közleményben ítélte el a támadást. Azt írták, Magyarország kormánya minden támogatást megad a károk mielőbbi helyrehozása és annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyarság érdekeinek képviseletét ellátó KMKSZ a lehető legrövidebb időn belül folytathassa munkáját. "Elvárjuk, hogy az ukrán hatóságok rövid időn belül megtalálják az elkövetőket és mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyar közösség biztonságát garantálják" – írták. A Fidesz felszólítja az Európai Parlament állampolgári jogok, bel- és igazságügyi bizottságát (LIBE), hogy ítélje el a történteket, a brüsszeli Európai Bizottságot pedig arra, hogy haladéktalanul lépjen fel az ukrán kormánynál a kárpátaljai magyarság védelmében. Ez nyílt támadás a kárpátaljai magyarság ellen – írta Hidvéghi Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója. Az LMP elítéli a KMKSZ épülete elleni újabb aljas szándékú támadást – mondta Ungár Péter elnökségi tag. A párt felszólítja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy olyan diplomáciai eszközöket vegyen igénybe, amelyek hatékonyan védik a magyar kisebbségeket. Az LMP bízik abban, hogy a magyar hatóságok a helyi illetékesekkel együttműködésben haladéktalanul és mielőbb kivizsgálják a támadást, hogy soha többet ne kelljen félni a határokon túl élő magyaroknak. Az MSZP és a Párbeszéd közös közleményben elítélte a kárpátaljai magyarságot ért sorozatos támadásokat és arra szólították fel a kormányt, hogy határozottan lépjen fel a kárpátaljai magyarság védelme érdekében. Ukrajnában rendkívül súlyosan korlátozzák a kisebbségek jogait, és Kárpátalján megfélemlítik a magyar nemzeti közösség tagjait. "Szolidárisak vagyunk a támadást elszenvedett politikai szervezettel, illetve a kárpátaljai magyar közösség miden tagjával." Szerintük a támadás egyértelműen szélsőséges politikai erők megnyilvánulása, amelynek teret enged a mindkét országban tapasztalható nacionalista politika. "A nemzetállami érdekek érvényesítése és a szélsőjobboldallal történő összekacsintás Magyarországon is jól eladható politikai üzenet, de ennek látható következményei vannak a szomszédos országokban, így Ukrajnában is" – írták. A magyar kormánynak pedig a lehető legrövidebb időn belül kétoldalú tárgyalásokat kell kezdeményeznie a napirenden levő, a kisebbségek jogait súlyosan sértő problémák megoldása érdekében – zárták közleményüket. Ismeretlenek kedd hajnalban felgyújtották a KMKSZ központi irodáját Ungvár belvárosában, az épület jelentős része kiégett. Egy hónapon belül ez volt a második támadás a KMKSZ központi irodája ellen. Az előző, sikertelen gyújtogatási kísérlet február 4-én történt, annak elkövetésével az ukrán hatóságok két lengyel állampolgárt gyanúsítanak.