Brüsszel aggódik az állampolgárság-kereskedelem miatt

Az Európai Bizottság fellép az állampolgárságot az EU-n kívüli személyeknek értékesítő tagországokkal szemben. A brüsszeli testület jogérvényesülésért felelős biztosa, Vera Jourová a Die Weltnak azt mondta, hogy egyre több tagország ad állampolgárságot harmadik országokból származó embereknek jelentős befektetésekért. A bizottság nagy aggodalommal szemléli az ilyen, úgynevezett arany útlevelek számának növekedését.

Brüsszel szerint olyan személyek is jutnak állampolgársághoz, akiknek nincs igazi kapcsolatuk az adott országgal, és a bizottság elvárásával szemben nem is élnek ott legalább egy évig. "Az állampolgárság megadása komoly biztonsági kockázatot is jelent, mert a kedvezményezettek megszerzik az EU polgárainak járó valamennyi jogot és szabadon mozoghatnak az egész EU-ban" – mondta az uniós biztos.