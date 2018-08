Brüsszel brit kémkedést gyanít

Aggodalmak merültek fel az Európai Unió tárgyalóinak részérő azzal kapcsolatban, hogy a brit titkosszolgálatok kémkednek az Egyesült Királyság európai uniós tagsága megszűnésének feltételrendszeréről szóló egyeztetéseken - jelentette a The Daily Telegraph csütörtökön, a tárgyalások újabb fordulójának kezdetén. A konzervatív brit napilap egy magas rangú, de meg nem nevezett európai uniós forrásra hivatkozva arról írt, a brüsszeli tárgyalócsoportban azt követően merültek fel aggodalmak, hogy a brit fél július elején birtokába jutott egy olyan bizalmas dokumentumnak, amelyeket röviddel azelőtt ismertettek európai uniós tisztségviselők egy ülésén. A kémkedésről szóló aggodalmakat Sabine Wayand, a kilépési tárgyalásokat az EU részéről vezető Michel Barnier helyettese megosztotta az Európai Tanács Brexittel kapcsolatos munkacsoportjával a testület július 13-i ülésén - részletezte az újság. A The Daily Telegraph úgy tudja, a brit tárgyalók július 5-én, mindössze néhány órával a bemutatása után birtokába jutottak egy "politikailag robbanékony" dokumentumnak. A brit kormány Theresa May miniszterelnök vezetésével következő nap tartotta ülését Chequersben, amelyen a többi között arról is szóló Brexit-stratégiát fogadtak el, hogy szabadkereskedelmi térség létrehozását javasolják az Európai Uniónak az áruk kétoldalú forgalmára vonatkozóan. A brüsszeli dokumentum a brit lap szerint rendkívül negatív becsléseket tartalmaz az Európai Bizottság részéről az arról szóló brit tervekkel kapcsolatban, hogy a szigetország valamilyen formában az EU belső piacának része maradjon az áruforgalom tekintetében a Brexit után. A The Daily Telegraph forrása szerint a brit kormány órákon belül "a legmagasabb szinten" kezdett lobbizni, hogy megakadályozza az Európai Bizottságot a dokumentum nyilvánosságra hozatalában. Ezt ugyanis széles körben a Chequers-terv elleni megelőző csapásként tekinthették volna. A forrás nem részletezte, mit takar a legmagasabb kormányszint, a lap viszont emlékeztetett arra, hogy Theresa May aznap a német kancellárhoz, Angela Merkelhez látogatott egy sebtében egyeztetett találkozóra, amelyen egyetértettek abban, hogy a Brexit-tárgyalások kritikus szakaszhoz értek. A brit törekvések sikeresnek bizonyultak a dokumentum nyilvánosságra hozatalának megakadályozására. A The Daily Telegraph szerint az Európai Bizottság arra figyelmeztetett a prezentációban, hogy az Egyesült Királyság hosszú távon az EU-val szemben versenyelőnybe kerülne azzal, ha szolgáltatások kétoldalú kereskedelmében nem, az árukéban viszont szoros kapcsolatot tartana fenn a közösséggel a kilépés után. A becslésen alapuló modell szerint ez 15 éven belül a bruttó össztermék (GDP) 8-9 százalékos erodálódásához vezetne az EU egységes belső piacán. A lapnak egy másik magas rangú, a Brexit-tárgyalásokban érintett diplomata a kémkedés gyanújáról megjegyezte, mindig is voltak ezzel kapcsolatos félelmeik. A The Daily Telegraph szerint Brüsszelben intézkedéseket hoztak a biztonsági kockázatok csökkentésére a tárgyalásokon. A résztvevőktől például elkérik telefonjukat, és más eszközeiket az egyeztetések kezdetén. A kémkedéstől, úgy tűnik, a brit fél is tart: tavaly olyan fényképek készültek David Davis akkori brit Brexit-miniszterről, amelyen Faraday biztonsági aktatáskával látható. A politikus még az Apple-óráját is lecserélte, nehogy feltörjék a mikrofonját. Emellett beszámolók szerint a brit tárgyalók saját nyomtatót visznek a tárgyalásokra, nehogy az európai uniós eszközökön titkos másolatok készüljenek a dokumentumokról - írta lap. Brit tisztségviselők túlzónak nevezték az újságnak a kémkedéssel kapcsolatos brüsszeli aggodalmakat, mondván, hogy a brüsszeli bürokráciában vannak szivárogtatók, és rengeteg jó, információt adó forrás akad.