Brexit: új korszak kezdődik Nagy-Britanniában

Amber Rudd a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva megerősítette: a brit kormány tervei szerint az unióban maradó országok állampolgárai, akik a Brexit utáni átmeneti időszakban érkeznek, szintén munkát vállalhatnak Nagy-Britanniában, de nekik már regisztrációs kötelezettségük lesz, annak érdekében, hogy bizonyítsák a hatóságoknak nagy-britanniai jelenlétüket. Rudd hozzátette: Theresa May miniszterelnök szándéka az, hogy a kilépés utáni átmeneti időszakban érkező EU-állampolgárok letelepedési jogosultságai különbözzenek azokétól, akik a Brexit időpontjában már Nagy-Britanniában élnek. Arra a riporteri kérdésre, hogy ha az Európai Unió elfogadhatatlannak minősítené az EU-állampolgárok ilyen megkülönböztetését, akkor a brit kormány inkább lemondana-e az átmeneti időszakról, a brit belügyminiszter kitérően úgy válaszolt: véleménye szerint a londoni ajánlás "igazságos, nyílt és nagyvonalú" mind az átmeneti időszak előtt, mind az átmeneti időszakban érkező EU-állampolgárok számára. A brit kormány többször megerősített szándéka szerint azok az EU-állampolgárok, akik a brit EU-tagság megszűnésének várható időpontjában, 2019. március 29-én már öt éve folyamatosan és törvényesen Nagy-Britanniában tartózkodnak, letelepedett státust kaphatnak, a brit állampolgárokéval azonos jogosultságokkal. Akik a brit EU-tagság megszűnésének napjáig öt évnél kevesebb ideje, de szintén életvitelszerűen és törvényesen Nagy-Britanniában tartózkodnak, ugyancsak maradhatnak, amíg nagy-britanniai tartózkodásuk időtartama eléri az öt évet, és onnantól ők is állandó tartózkodási engedélyhez juthatnak, szintén a jelenlegivel azonos, vagyis gyakorlatilag teljes körű állampolgári jogosultságokkal. A brit kormány tervei szerint azonban azoknak az EU-állampolgároknak, akik a brit EU-tagság megszűnése után kezdődő - London szándékai alapján legfeljebb kétévi - átmeneti időszakban érkeznek Nagy-Britanniába, már regisztrációs kötelezettségük lenne. Theresa May miniszterelnök többször hangoztatott álláspontja szerint ez is a majdani új brit bevándorlási rendszer előkészítésének része lesz. A brit kormány azért szeretne megállapodásra jutni a Brexit utáni átmeneti időszakról az EU-val, mert véleménye szerint a brit EU-tagság megszűnésének jövő márciusra várható időpontjában még sem az Egyesült Királyság, sem az Európai Unió, sem az EU-tagállamok nem lesznek abban a helyzetben, hogy zökkenőmentesen meghonosíthassák az új kapcsolatok feltételrendszerének számos elemét. E kérdésben azonban máris vita van London és az EU között. Az Európai Unió nemrégiben elfogadott tárgyalási irányelvei szerint ugyanis Nagy-Britanniának az átmeneti időszakban is a EU vámuniójában és egységes piacán kell maradnia, és ebben az időszakban a jelenlegi gyakorlattal azonos módon kell érvényesítenie a közösségi jogot, beleértve az EU-állampolgárok letelepedési jogosultságait.