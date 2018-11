Brexit: Theresa May a nemzet támogatását kérte

A brit miniszterelnök hivatala által vasárnap hajnalban - a megállapodástervezet aláírására összehívott soron kívüli EU-csúcstalálkozó előtt néhány órával - közzétett terjedelmes levél leszögezi, hogy az Európai Unióval elért egyezség az Egyesült Királyság nemzeti érdekeit szolgálja, és mindenki számára megfelelő, azoknak is, akik az EU-tagságról tartott népszavazáson a kilépésre voksoltak, és azoknak is, akik a bennmaradásra szavaztak. A 2016-ban tartott referendumon a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe. Theresa May levele szerint a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodástervezet tiszteletben tartja a népszavazás eredményét, és lehetővé teszi, hogy az Egyesült Királyság visszaszerezze az ellenőrzést határai felett, "egyszer és mindenkorra" véget vetve az Európai Unión belüli szabad mozgás nagy-britanniai érvényesítésének. A kormányfő levele szerint London olyan új bevándorlási rendszert alakít ki, amely a külföldi munkavállalók szakképzettségére épít, felváltva a jelenlegi szabályozást, amely azt veszi figyelembe, hogy ki honnan jött. Theresa May már az elmúlt napokban is utalásokat tett arra, hogy a készülő új bevándorlási rendszer nem fogja kedvezményes elbírálásban részesíteni az EU-ban maradó országok Nagy-Britanniában letelepedni és dolgozni kívánó állampolgárait. A brit miniszterelnök e hét elején, a Brit Iparszövetség (CBI) Londonban rendezett éves kongresszusán felszólalva szintén azt mondta: az új brit bevándorlási rendszer nem azt veszi majd figyelembe, hogy ki honnan jött, hanem azt, hogy miben tehetséges, milyen szakképesítést tud felmutatni. Theresa May megfogalmazása szerint ennek alapján megszűnik az a helyzet, hogy az Európai Unióból érkezők szakképzettségüktől, szakmai tapasztalataiktól függetlenül "beállhatnak a sor elejére, a Sydneyből érkező mérnökök vagy a Delhiből érkező szoftverfejlesztők elé". A nemzethez intézett vasárnapi nyílt levélben a brit kormányfő hangsúlyozza ugyanakkor, hogy London megvédi azoknak az EU-állampolgároknak a jogosultságait, akik már az Egyesült Királyságban élnek. Theresa May szerint London mindemellett visszaszerzi az ellenőrzést saját pénze felett is, és a jövőben nem fog "hatalmas összegeket" befizetni az EU költségvetésébe. Ehelyett arra fordítja majd a brit adófizetők pénzét, amit saját maga tart kiemelkedően fontosnak. Az EU-val kialakítandó szabadkereskedelmi térség lehetővé teszi, hogy az áruforgalom továbbra is könnyedén áramolhasson a határokon át, és ez védelmet nyújt azoknak a magas képesítést igénylő nagy-britanniai munkahelyeknek, amelyek az integrálódott beszállítói hálózatoktól függnek - áll Theresa May nyílt levelében. A Brexit-feltételeket tartalmazó 585 oldalas dokumentumot és a jövőbeni kapcsolatok keretrendszerét felvázoló 26 oldalas politikai deklarációt mindazonáltal a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábora, az EU-párti tory frakciócsoport és az ellenzék részéről egyaránt súlyos bírálatok érik, és ebben a helyzetben egyelőre kérdéses, hogy a kormány el tudja-e fogadtatni az alsóházzal a kilépési tervezeteket a december második hetében esedékes szavazáson.