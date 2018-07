Brexit: rendezni kell az észak-ír határ kérdését

Az EP hangsúlyozta, hogy a rendezett kilépés előfeltétele az átmeneti időszaknak, valamint a jövőbeli "mély és különleges" kapcsolatrendszerről szóló tárgyalások megkezdésének. Ezért felszólították Londont, hogy mielőbb álljon elő saját, működőképes javaslattal az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti fizikai határellenőrzés visszaállításának elkerülésére. Guy Verhofstadt, a parlament Brexit-ügyi főtárgyalója rámutatott, hogy Theresa May brit kormányfő ismételt kötelezettségvállalásai ellenére még mindig nem látott napvilágot konkrét törvényjavaslat. „Aláássa a bizalmat és szabotálja a tárgyalásokat minden arra utaló jel, hogy a brit kormány visszatáncol korábbi vállalásaitól” – fogalmazott. Michel Barnier európai uniós Brexit-ügyi főtárgyaló csütörtökön megbeszélést folytatott Brüsszelben Dominic Raabbal, a kilépéséről folyó egyeztetésért felelős új brit miniszterrel, majd sajtótájékoztatóján határozottan elutasította a londoni kormány vámügyi javaslatát, amellyel egyebek mellett a felek közötti egyik legfontosabb vitás kérdést, az ír-északír határellenőrzés ügyét kívánták rendezni. "Az EU nem adhat felhatalmazást a vámszabályai alkalmazására, illetve az áfa és a jövedéki adó beszedésére olyan országnak, amely nem tagja az uniónak és amelyre nem vonatkozik az EU irányítási struktúrája" - szögezte le Barnier, aki már korábban is kételyeit fejezte ki az új brit tervezettel kapcsolatosan, most azonban nyíltan elvetette annak egyik legfőbb elemét. Az Egyesült Királyság olyan rendszer felállítására tett javaslatot, amelynek értelmében a szigetország az uniós vámtarifákat, illetve az EU kereskedelempolitikai szabályait alkalmazná azon termékekre, amelyek belépnek brit területre, de végcéljuk az EU valamely tagállama. Közös sajtóértekezletükön a felek ismét reményüket fejezték ki, hogy az októberi EU-csúcsig sikerül egyezségre jutni, azonban arról számoltak be, hogy augusztus közepéig nem tartanak újabb tárgyalást.