Brexit: nincs jó forgatókönyv London számára

Az állítólag brit kormányzati szakértők által készített tanulmány szerint a brit GDP halmozott növekedési vesztesége a következő 15 évben akkor is elérné az 5 százalékpontot az EU-tagság esetén elérhető kumulatív növekedéshez képest, ha Londonnak sikerül az EU-val átfogó szabadkereskedelmi megállapodásra jutnia a Brexit utáni időszakra – írja a Buzzfeed.

A tanulmány szerint abban az esetben, ha semmiféle megállapodás nem születik, és az EU-val folytatott brit kereskedelemre a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszere lép életbe – ez a vámok megjelenésével járna –, az a másfél évtizedes előrejelzési távlatban összesen 8 százalékpontnyi GDP-növekedési veszteséget okozna a brit gazdaságban. Még a legkedvezőbb Brexit-forgatókönyv is, amelynek alapján Nagy-Britannia az Európai Gazdasági Térség (EEA) tagja marad, és így továbbra is hozzáfér az EU egységes belső piacához, 15 év alatt 2 százalékpontos növekedési elmaradást okozna a további EU-tagság esetén elérhető ütemhez képest. Egy név nélkül idézett kormányzati illetékes szerint egy "korai szakaszban járó tervezetről" van szó, amely különböző, már létező és mások által alkalmazott megoldásokat, valamint "egyéb külső becsléseket" vett figyelembe. Nem tartalmazza azonban azokat a hatásokat, amelyeket az EU-val a brit kormány szándékai szerint kialakítandó "mély és különleges viszonyrendszer" gyakorolna a brit gazdaságra. A kiszivárgott tervezet következtetései mindemellett nagyon erősen függnek "mindenféle feltételezéstől", és számos eleme feltételes becslésekre alapul – mondta. Ám a londoni elemzőházak is azt írták, hogy hosszú távon súlyos gazdasági veszteségeket okozhat, ha Nagy-Britannia átfogó kereskedelmi megállapodás nélkül lép ki az EU-ból. A Cambridge Econometrics szerint ha Nagy-Britannia és az EU között nem jön létre szabadkereskedelmi megállapodás, és a WTO szabályrendszere lép életbe, akkor 2030-ig 480 ezernél több munkahely szűnne meg Nagy-Britanniában, és a brit hazai össztermék értéke 2030-ban 3 százalékkal – 55 milliárd fonttal (csaknem 20 ezer milliárd forinttal) – lenne alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a brit gazdaság abban az évben az EU tagjaként elérhetne. A Cambridge Econometrics szerint ugyanebben az időszakban 50 milliárd font értékű potenciális közvetlen külföldi tőkebefektetés is elveszne.