Brexit: nem lesz ellenőrzés az ír határon

Theresa May megerősítette ugyanakkor azt a brit álláspontot is, hogy olyan megoldás sem lehetséges, amely a Brexit után Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi országrésze közé emelne vámhatárt. May, aki üzleti vezetők előtt tartott beszédet Észak-Írország fővárosában, kijelentette: a fizikai határellenőrzés visszaállítása Írország és Észak-Írország határán elfogadhatatlan lenne több ezer embernek, akik naponta többször átlépik ezt a határt oda-vissza, akár munkába menet, akár azért, hogy a határ másik oldalán lévő szupermarketben bevásároljanak, és megoldhatatlan helyzet elé állítaná azokat a vállalatokat is, amelyeknek beszállítói és áruterítési hálózatai átívelnek e határon. A brit kormányfő szerint a határellenőrzés visszaállítása sértené az észak-írországi felekezeti megbékélés alapjait megteremtő 1998-as nagypénteki egyezséget is. Theresa May ugyanakkor - korábbi nyilatkozataihoz hasonlóan - határozottan elvetette azt a javaslatot, amelyet nemrég az Európai Bizottság terjesztett elő a határellenőrzési probléma megoldására, arra az esetre, ha egyéb megállapodás nem jön létre az EU és London között ebben a kérdésben. Az Európai Bizottság egyedi indítványa "közös szabályozási térség" kialakítását célozza az ír sziget egészén, annak érdekében, hogy Észak-Írország és az Ír Köztársaság között a brit EU-tagság megszűnése után is biztosítani lehessen a határellenőrzés nélküli forgalmat. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy Észak-Írországra érvényben maradna az EU egységes belső piacának szabályrendszere, jóllehet a brit kormány az EU-tagság megszűnésével egy időben ki akar lépni az unió egységes piacáról is és vámuniójából is. Pénteki belfasti beszédében Theresa May megerősítette, hogy London véleménye szerint az Európai Bizottság által javasolt megoldás vámhatárt hozna létre az Egyesült Királyságon belül, és ebbe "soha egyetlen brit miniszterelnök sem egyezne bele". May szerint Brüsszel javaslata azt is jelentené, hogy Észak-Írországot az Egyesült Királyság kormánya helyett az Európai Bizottság képviselné a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokon és a Kereskedelmi Világszervezetben (WTO). Észak-Írország és Írország 499 kilométeres határa lesz a brit EU-tagság megszűnése után az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyetlen szárazföldi vámhatára. Ezen a határon jelenleg semmiféle útlevél- és vámellenőrzés nincs. Az utóbbi hónapokban a brit kilépés feltételrendszeréről folyó tárgyalások sarkalatos - egyelőre megválaszolatlan - kérdésévé vált, hogy miként lehetne e határt a Brexit után is a jelenlegi helyzethez hasonlóan teljesen nyitva tartani, úgy, hogy se az EU vámuniójának integritása, se az Egyesült Királyság alkotmányos területi egysége ne sérüljön.