Brexit: megállapodtak Gibraltárról is

Sikerült megállapodni Gibraltár kérdéséről, és így már Spanyolország is kész támogatni az Egyesült Királyság uniós kilépéséről (Brexit) kötendő megállapodást - jelentette be szombaton Madridban Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök.

"Tudattam az uralkodóval, hogy Spanyolországnak sikerült megállapodást elérnie Gibraltár ügyében" - jelentette be a tévében élőben közvetített beszédében a spanyol kormányfő, hozzátéve, hogy ennek megfelelően megtartják a vasárnapi rendkívüli uniós csúcstalálkozót Brüsszelben, Madrid nem emel "vétót", és támogatja a Brexit-megállapodást. A Reuters brit hírügynökségnek sikerült megszereznie azt a dokumentumot, amely szerint az EU a vasárnapi csúcstalálkozón ki fogja nyilvánítani, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió között a Brexit után kötendő, jövőbeni megállapodások területi hatálya nem fog kiterjedni Gibraltárra, az Ibériai-félsziget déli csücskén fekvő brit területet érintően az EU és London köthet ugyan külön megállapodásokat, de csak Spanyolország előzetes hozzájárulásával. A Földközi-tenger és az Atlanti-óceán közötti tengerszoros partján, stratégiai fontosságú helyen fekvő, alig 6,5 négyzetkilométernyi Gibraltár évszázadok óta brit ellenőrzés alatt áll. Madrid az Egyesült Királyság kiválása kapcsán vétójogot követelt magának a Gibraltárt érintő megállapodásokkal kapcsolatban, amelyet ebben a formában meg is kap. A brit kilépés feltételeiről a múlt héten sikerült megállapodniuk a brit és az uniós tárgyalódelegációknak, majd a héten a jövőbeni kapcsolatok alapjait lefektető politikai nyilatkozat szövege is megszületett. Az elsőt illetően Madridnak jogilag nincs lehetősége vétót emelni, mert azt minősített többséggel jóváhagyhatják az uniós tagállamok, de egy spanyol "nem" megbontotta volna az EU eddig töretlen egységét a Brexit kérdésében. Emellett Madridnak abban valóban vétójoga lesz, hogy az EU a kilépést követően milyen kereskedelmi megállapodást köthet az Egyesült Királysággal.