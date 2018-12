Brexit: komoly károkat okozna a megállapodás nélküli kilépés

Mark Carney, aki a brit jegybank több más magas beosztású tisztviselőjével együtt a londoni alsóház pénzügyi bizottságának meghallgatásán vett részt kedden, kijelentette: a brit kikötők nincsenek felkészülve egy olyan forgatókönyvre, amelynek alapján nem sikerül életbe léptetni a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló megállapodást, és emiatt az Európai Unióval folytatott brit kereskedelem a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszere alapján folytatódik a brit kilépés után. Ez ugyanis vámok megjelenését és vámellenőrzések bevezetését jelentené a jelenleg vámmentes kétoldalú kereskedelemben. Carney szerint ugyanezek az tényezők szélsőséges esetben a nagy-britanniai élelmiszerárak 10 százalékos emelkedését is okozhatják, de az esetleges rendezetlen Brexit enyhébb kimenetelű változatai is valószínűleg legalább 6 százalékkal drágítanák a Nagy-Britanniában kiskereskedelmi forgalomba kerülő élelmiszereket. A Bank of England kormányzója szerint a jegybank úgy számol, hogy ezeknek az áremelkedéseknek a fele a szabályozatlan Brexit okozta további fontgyengülésből, a másik fele az unióval folytatott kereskedelemben megjelenő vámok és vámeljárások költségeiből eredne. Sir Jon Cunliffe, a Bank of England kormányzó-helyettese ehhez hozzátette, hogy a brit lakosság élelmiszerellátásának hozzávetőleg a fele import. Mark Carney szerint a brit kikötők jelenleg nincsenek is felkészülve arra, hogy átálljanak a WTO-szabályrendszer szerint folytatódó áruforgalom kezelésére. A brit jegybank vezetője a bizottsági meghallgatáson elmondta: a Bank of England szakértői ellátogattak a fő nagy-britanniai kikötőkbe és közvetlenül a kikötői hatóságokkal, valamint a magánszektorbeli logisztikai cégekkel tartottak megbeszéléseket e kérdésről, így közvetlen információik vannak a kikötők felkészültségéről. Ugyanezekkel az érvekkel hívták fel a figyelmet a megállapodás nélküli Brexit kockázataira nagy londoni elemzőházak és üzleti szervezetek. A The UK in a Changing Europe (Az Egyesült Királyság a változó Európában) nevű, elsősorban az Európai Unió és Nagy-Britannia gazdasági-kereskedelmi kapcsolatrendszerének kutatására szakosodott londoni elemzőműhely legutóbbi tanulmánya szerint a Brexit-megállapodás elmaradása az újonnan szükségessé váló vámellenőrzések miatt óriási terhet róna a brit vámhatóságokra, a kikötőkre és a repülőterekre is, jelentős adminisztratív költségtöbbletet okozva. Számos brit cég kényszerülne például eredetigazolási dokumentumok kiállítására, és az elemzés szerzőinek becslése szerint ez önmagában 4-15 százalékot adna hozzá egy-egy áruféleség termelési költségeihez. A tanulmány szerint a délkelet-angliai Dover kikötőjét mindez különösen súlyosan érintené, mivel a Doveren átáramló kereskedelmi forgalom csaknem teljes egésze az Európai Unióval folyik. A cég modellszámításai arra vallanak, hogy ha mindössze két perccel növekszik az összes kamion által Doverben eltöltött idő, az is 47 kilométeres folyamatos torlódást okozna a kikötőbe vezető M20-as autópályán. A doveri kikötőben évente 2,5 millió kamion fordul meg.