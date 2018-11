Brexit: kész a megállapodás szövege

Londoni elemzői vélemény szerint azonban a piacon hirtelen eluralkodott derűlátás még korainak bizonyulhat. A BBC közszolgálati médiatársaság és a Sky News kereskedelmi hírtelevízió egyaránt úgy tudja, hogy egyelőre "technikai szintű" megállapodás-tervezetről van szó, vagyis a Brexit-tárgyalásokat folytató szakértői küldöttségek jutottak egyezségre, de ezt Londonban és az Európai Unióban is politikai szinten jóvá kell hagyni. A BBC értesülései szerint a brit kormány tagjai még kedd este megkapják tanulmányozásra a tervezet szövegét, és Theresa May miniszterelnök szerdára soron kívüli kabinetülést hívott össze a tervezet megvitatására. A londoni kormányfői hivatal ezt megerősítette. A Downing Street szóvivője kedd esti szűkszavú közleményében bejelentette, hogy a kabinet szerda délután, brit idő szerint 14 órakor összeül "a tárgyalóküldöttségek által Brüsszelben elért megállapodás-tervezet" megvitatása és "a következő lépések meghatározása" végett. Theresa May szóvivője megerősítette azt is, hogy a kabinet tagjait felkérték a szövegtervezet elolvasására még a szerdai kabinetülés előtt. A Brexit-tárgyalások legnagyobb horderejű megoldatlan kérdése eddig az volt, hogy miként lehet elkerülni a hosszú évek óta nem létező határellenőrzés újbóli bevezetését Észak-Írország és az Európai Unióban maradó Ír Köztársaság 499 kilométeres határszakaszán. Ez a határ a Brexit után az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyetlen szárazföldi vámhatára lesz, London ugyanis az EU vámuniójából is ki akar lépni. A kedd esti londoni médiaértesülések nem térnek ki arra, hogy ebben a kérdésben is sikerült-e konkrét egyezségre jutni, vagy ennek megoldását a tárgyalófelek későbbre halasztották. A megállapodás-tervezet elérésének hírére a font meredeken, 1,4 százalékkal 1,30 dollár/font fölé - hét hónapja nem mért csúcsra - erősödött a londoni bankközi kereskedésben a korábbi 1,29 dollár/font körüli szintekről. Ruth Gregory, az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics brit gazdasági kérdésekkel foglalkozó főközgazdásza ugyanakkor a megállapodás-tervezet hírére és a font kiugró erősödésére reagáló kedd esti kommentárjában hangsúlyozta: rövid életűnek is bizonyulhat a font árfolyammegugrása, tekintettel arra, hogy még a brit kormánynak, utána pedig a londoni parlamentnek is jóvá kell hagynia a tárgyalóküldöttségi szinten elért egyezséget, márpedig erre nincs garancia. A Capital Economics vezető szakértője kiemelte azt is, hogy nem ismertek a tervezet részletei, így az sem egyértelmű, hogy Theresa May tett-e bármilyen további engedményeket az EU-nak az eddig megoldatlan kérdésekben. Ruth Gregory közölte: nem lepné meg, ha a következő időszakban újabb kabinettagok jelentenék be lemondásukat a kormányzó Konzervatív Párt EU-párti, illetve EU-szkeptikus táborából egyaránt. A Capital Economics főközgazdásza szerint a ház e tényezőket egybevetve, a kedd esti hírek ellenére azt sem tartaná meglepőnek, ha a tényleges, végleges megállapodáshoz vezető folyamat bőven átnyúlna a 2019-es évbe. Ruth Gregory szerint mindez alátámasztja a cég azon várakozását, hogy a font 2018 végéig visszagyengül korábbi árfolyamszintjeire, és azt az előrejelzését is, hogy a Bank of England 2019 második negyedévéig nem hajt végre újabb kamatemelést. A brit jegybank tavaly novemberben, tíz év után először emelte alapkamatát, 0,25 százalékponttal 0,50 százalékra. Ezt idén augusztusban újabb 0,25 százalékpontos emelés követte, így alakult ki a Bank of England jelenleg érvényes 0,75 százalékos alapkamata.