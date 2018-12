Brexit: ha bukik a megállapodás, bukhat a londoni kormány

A kormányzó konzervatívok, a Munkáspárt és a Liberális Demokraták 17 alsóházi képviselője a The Observerben azt írta, hogy a 2016-os referendum óta Nagy-Britannia a hét legnagyobb fejlett ipari hatalom csoportjának leglassabban növekvő gazdaságai közé került, jóllehet korábban a G7 éllovasa volt.

A képviselők szerint választóik – akár a bennmaradásra, akár a kilépésre voksoltak – nem arra szavaztak, hogy rosszabbul éljenek, hogy munkahelyük veszélybe kerüljön, és arra sem, hogy Nagy-Britanniának 40 milliárd fontot kelljen fizetnie az uniós tagságából eredő pénzügyi kötelezettségei gyanánt, úgy, hogy közben nem lehet tudni, milyen formát öltenek majdani kereskedelmi kapcsolatai az EU-val. A Brexitet megszenvedi majd az állami egészségügyi szolgálat, a szociális ellátórendszer, a tudomány és a kutatási is. Mindezek miatt nemcsak a képviselőknek, hanem választóiknak is véleményt kell nyilvánítaniuk arról, hogy az ország ilyen körülmények között is kilépjen-e az EU-ból – áll a közös levélben. Az újabb EU-népszavazás kiírását egyre több szervezet és közéleti személyiség követeli. A kezdeményezés fő szószólói közé tartozik Tony Blair és Sir John Major volt miniszterelnökök is. Az alsóház december 11-én szavaz a kilépési feltételeket tartalmazó 585 oldalas dokumentumról, amelyet kormánypárti és ellenzéki oldalról is súlyos bírálatok érnek, és a jelenlegi állapot alapján nincs meg a többség az EU-val elért megállapodás elfogadásához. Sir Keir Starmer, a munkáspárti árnyékkormány Brexit-ügyi miniszterjelöltje azt mondta, ha a parlament elutasítja a megállapodást, a Munkáspárt azonnal bizalmatlansági szavazást kezdeményez a kormány ellen. A bizalmatlansági szavazást a konzervatívok keményvonalas Brexit-tábora is jó ideje szorgalmazza, mivel szerintük a megállapodás a kilépés után is túl szorosan az EU-hoz kötné Nagy-Britanniát.