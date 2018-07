Brexit: a szakítás után az USA felé nyitna London

Theresa May csütörtök este a Londontól száz kilométerre északnyugatra, Oxfordshire megyében emelkedő Blenheim-palotában, Sir Winston Churchill néhai brit kormányfő és családja egykori otthonában látta vendégül díszvacsorán a hivatalos nagy-britanniai látogatáson tartózkodó Donald Trump amerikai elnököt és feleségét. A rendezvényen 150 brit és amerikai üzletember is részt vett. A brit kormányfő felszólalásában kijelentette: a két ország kölcsönösen egymás legnagyobb külföldi befektetője, a kétoldalú befektetői tőkeállomány értéke meghaladja az ezermilliárd dollárt. Felidézte, hogy a brit üzleti szektor hússzor annyi befektetést eszközölt az amerikai gazdaságban, mint Kína, és többet, mint Németország és Franciaország együtt. Hozzátette: jelenleg egymillió amerikai dolgozik az Egyesült Államokban megtelepedett brit érdekeltségű vállalatoknál. May szerint azonban Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból "példátlan lehetőséget" teremt a még szélesebb gazdasági együttműködésre; e lehetőségek között van a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás is. A brit kormányfő szerint ez egyben lehetőséget jelent azoknak a bürokratikus akadályoknak a lebontására is, amelyek az Atlanti-óceán mindkét partján bosszúságokat okoznak az üzleti szektor vezetőinek. Trump elődje, Barack Obama elnökként tett utolsó londoni látogatásán, 2016 áprilisában gyakorlatilag kizárta, hogy a brit EU-tagság megszűnése esetén Nagy-Britannia gyorsan kedvezményes kétoldalú kereskedelmi megállapodásra juthatna az Egyesült Államokkal. Nagy feltűnést keltő akkori kijelentése szerint Washington az Európai Unióval folytatott kereskedelmi tárgyalásokra összpontosítja figyelmét, Nagy-Britannia pedig "a sor végére kerül", ha távozik az Európai Unióból. A brit EU-tagságról nem sokkal később, 2016 júniusában tartott népszavazáson a választók szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt. Donald Trump viszont már az amerikai elnökválasztási kampányban hangsúlyozta, hogy ha bejut a Fehér Házba, akkor Nagy-Britannia "nem a sor végére, hanem a sor elejére kerül" az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokon, és ezt elnökként is többször kijelentette. Brit sajtóértesülések szerint John Bolton, Trump nemzetbiztonsági tanácsadója július elején Londonban járt, és találkozott a European Research Group (Európai Kutatási Csoport, ERG) nevű, a kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakcióján belül létrejött erőteljesen EU-szkeptikus kampánycsoport tagjaival. A találkozón Bolton állítólag kijelentette, hogy Donald Trump "lelkesedik" a Brexitért, és bízik abban, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia a brit EU-tagság megszűnését követő két évben kétoldalú kereskedelmi megállapodást köthet. Trump a The Sunnak adott interjúban kijelentette: ez a javaslatcsomag bizonyosan hatással lenne az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemre, "sajnos negatív értelemben". Az amerikai elnök hozzátette: megmondta Theresa Maynek, hogy "hogyan kellene ezt csinálni", de a brit kormányfő nem értett vele egyet, nem hallgatott rá, más utat választott. Donald Trump azt mondta: ő nagyon sok mindent másképp csinált volna, és kész lett volna arra is, hogy felálljon a tárgyalóasztaltól, mivel "ami most folyik, az nagyon szerencsétlen". Véleménye szerint ugyanis túl hosszú a brit EU-tagság megszűnéséről folyó tárgyalássorozat, és az olyan megállapodások, amelyekhez túl hosszú idő kell, "soha nem jók". Trump kijelentette: reméli, hogy Boris Johnson egyszer ismét kormányzati szerephez jut, mivel "nagyon tehetséges", és minden adottsága megvan ahhoz is, hogy akár "remek miniszterelnök" legyen belőle. Az amerikai elnök ugyanakkor élesen bírálta Sadiq Khant, London polgármesterét, akit szerinte a bevándorlás miatt felelősség terhel a tavalyi londoni terrorcselekményekért. Trump "nagyon szomorúnak" nevezte, hogy Európa is "bevándorlók millióit" engedi be, mivel szerinte ez kikezdi Európa szövedékét. Sadiq Khan hivatala Trump kijelentéseire reagálva közölte, hogy a nagy-britanniai bevándorlás szabályozása nem a londoni polgármester, hanem a brit kormány hatásköre.