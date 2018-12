Börtönbe megy Trump volt ügyvédje

Cohent öt vádpontban, így a kampányfinanszírozási törvény megsértéséért, adó- és banki csalásokért, a hatóságok félrevezetéséért ítélte összesen három év szabadságvesztésre a New York-i szövetségi bíróság. William Pauley bíró szerint a vádpontokban megfogalmazott minden bűncselekmény "komoly támadás az Egyesült Államok ellen". Az ítélethirdetés előtt a bíróságon tett nyilatkozatában a volt ügyvéd felelősséget vállalt valamennyi elkövetett bűncselekményért, azokért, amelyekért - ahogyan fogalmazott - "személyes felelősség" terheli és azokért is, amelyek szerinte "az Egyesült Államok elnökére vonatkoznak". Hozzátette: mindent elkövet azért, hogy a történelem ne úgy emlékezzen rá, mint "a gazemberre ebben a történetben". Mint fogalmazott: amit tett, azért tette, mert "kötelességének érezte (Trump) mocskos gaztetteinek fedezését". Arra nem tért ki, hogy adó- és banki csalásainak mennyiben volt közük Donald Trumphoz. "Bármennyire nehezen hihető is, ez a nap életem egyik legjelentőségteljesebb napja. Személyes és szellemi börtönben éltem attól a naptól fogva, hogy munkára szerződtem egy ingatlanfejlesztő mogulhoz, akinek üzleti éleslátását mélyen csodáltam" - mondta Donald Trumpra utalva Cohen. A volt ügyvéd további együttműködést ígért a Robert Mueller különleges ügyész vezette bizottság munkatársaival, akik Trump 2016-os elnökválasztási kampánycsapatának munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgálják. Ügyvédje révén Cohen a múlt héten még azt kérte, hogy ne szabjanak ki rá börtönbüntetést. Az elítéltnek március 6-án kell bevonulnia egy New York államban lévő kisváros büntetés-végrehajtási intézményébe.