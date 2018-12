Bizalmatlansági indítvánnyal készülnek a sárgamellényes zavargásra

Bizalmatlansági indítványt terjeszt be hétfőn a francia kormány ellen három baloldali ellenzéki párt - jelentette be csütörtökön Olivier Faure, a szocialisták főtitkára. Közben az üzemanyagadó emelése miatt tiltakozni kezdő sárgamellényesek szombatra újabb tüntetést szerveznek, amelyre a rendőrség "rendkívüli intézkedésekkel" készül, több mint 65 ezer rendőrt mozgósítanak. Faure hozzátette, hogy a szocialista, a kommunisták és a Lázadó Franciaország párt az elkövetkező napokban szövetségeseket keres majd a bizalmi szavazáshoz más politikai csoportok körében A hatályos törvények szerint a bizalmatlansági indítvány benyújtását a képviselők legalább tíz százaléka kezdeményezheti, vagyis 58 képviselő kell hozzá. A szocialistáknak 29, a "lázadóknak" 17, a kommunistáknak 12, vagyis együtt összesen pont 58 mandátumuk van. A kormány megbuktatásához azonban a képviselők legalább felének kell támogatnia a bizalmatlansági indítványt az 577 fős parlamentben. Laurent Wauquiez, a francia ellenzéki jobbközép Köztársaságiak elnöke üdvözölte csütörtökön a kormány előző napi döntését az üzemanyagadó emelésének eltörléséről, nyugalomra intett a szombati tiltakozónap előtt, és azt kérte Emmanuel Macron államfőtől, hogy szólaljon meg. "Úgy tudjuk, hogy a rendőri erőknél erős a félelem, hogy potenciálisan jelentősebb incidensek lehetnek a hétvégén (mint múlt szombaton)" - mondta Wauquiez, aki szerint Emmanuel Macronnak "néhány napra ki kellene hirdetnie a rendkívüli állapotot". Közben hét szakszervezet csütörtökön közös közleményben ítélte el az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek kinyilvánításakor. Emmanuel Macron előző nap arra szólította fel a politikai pártokat és társadalmi partnereket, hogy egyértelműen és határozottan szólítsák nyugalomra a tüntetőket. A szakszervezetek képviselőinek megbeszélése után kiadott közlemény úgy fogalmaz, hogy az országban teret kell nyernie a párbeszédnek, oda kell figyelni egymás szavára. "A mostani nagyon megromlott légkörben a sárgamellényesek felvonulása lehetővé tette a legitim düh kinyilvánítását. A kormány nagy késéssel ugyan, de végül megnyitotta az utat a párbeszéd előtt" - áll a közleményben, amelyben a szakszervezetek kifejezték szándékukat, hogy saját követeléseikkel és javaslataikkal rész vegyenek a párbeszédben. A múlt szombati párizsi zavargásokat követően Édouard Philippe miniszterelnök kedden bejelentette, hogy a kormány eltörli az üzemanyagadó jövőre tervezett emelését, és életszínvonal-megőrző intézkedésekkel helyettesíti. Eleget téve a sárgamellényes mozgalom legfőbb követelésének közölte, hogy a kormány hat hónapos moratóriumot hirdet az üzemanyag adójára, valamint befagyasztja a lakossági energiaárakat és megemeli a minimálbért. Az engedmények azonban érezhetően késve érkeztek, a három hete tartó tüntetések ezután is folytatódtak. Szerdán késő este a francia elnöki hivatal is egyértelművé tette, hogy eltörli az üzemanyagadó jövőre tervezett emelését a francia kormány és életszínvonal-megőrző intézkedésekkel helyettesíti. "A jövő hetek és hónapok parlamenti és állampolgári vitájában kell megoldásokat és finanszírozást találni az ökológiai átmenetre és megtalálni a megoldásokat állampolgáraink életszínvonalának megőrzésére" - tette hozzá az elnöki hivatal. A francia elnökség azt is jelezte, hogy "nagyon nagy erőszaktól tart" szombaton, miután a kormány engedményei ellenére egyre több felhívás jelenik meg a Facebookon egy újabb tiltakozó napra Párizsban, és ezek egy része az Élysée-palota elfoglalására buzdítja a franciákat. Benjamin Griveaux kormányszóvivő korábbi tájékoztatása szerint Emmanuel Macron államfő arra kérte a politikai pártok és a szakszervezetek vezetőit, hogy nyugtassák meg a kedélyeket. A francia hatóságok ugyanis tartanak attól, hogy az újabb, szombati tüntetés is utcai harcokba fordul Párizsban, ahol mintegy 3 ezer radikális tiltakozó ultrajobboldali és ultrabaloldali szélsőségesekkel együtt múlt hétvégén barikádokat emelt, gépkocsikat borogatott és gyújtott fel, a fővárosba érkező külvárosi fiatalok pedig üzleteket fosztogattak. Szombatra rendkívüli intézkedéseket hoznak, és több mint 65 ezer rendőrt mozgósítanak - jelentette be csütörtökön a parlamentben Édouard Philippe kormányfő. A rendőrség felszólította a párizsi Champs-Élysées sugárúton lévő üzleteket, tartsanak zárva, mintegy tíz párizsi múzeum sem lesz nyitva, és elmaradnak a párizsi nagyopera aznapi előadásai is. A kormány adó- és szociális politikája ellen november 17-én útblokáddal kezdődött mozgalom megmozdulásain eddig négyen vesztették életüket és több százan megsérültek. Az elégedetlenség a héten továbbterjedt a középiskolák és egyetemek egy részére, valamint a gazdák is jelezték, hogy a jövő héttől tiltakozni fognak. A hét elején elfoglalt üzemanyagtelepeket azonban felszabadították a rendőrök. Miközben a vezetők nélküli, spontán szerveződő mozgalomban résztvevők egy része Emmanuel Macron lemondását is követeli, a kormány szerint nem annyira egy politikai ellenzéki, hanem a köztársasági berendezkedés megdöntését célzó radikális mozgalom van kibontakozóban. Elemzők szerint pedig a tiltakozás a teljes politikai elit és a képviseleti politika ellen irányul.