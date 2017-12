Betlehemben is tartanak éjféli misét

Az egyházi méltóság autókaraván élén haladt át a Palesztin Hatóság ellenőrzése alatt álló, Jeruzsálemmel szomszédos városba. A menet a jeruzsálemi óváros Jaffa kaputól indult, megállt Betlehem külvárosában a Mar Elias kolostornál, majd a Manger, magyarul Jászol téren fejezte be útját, a Születés temploma, Jézus Krisztus hagyomány szerinti születési helye mellett. Idén, - valószínűleg az esős és viharos időjárás miatt - a hivatalos ünnepséget a tér egyik oldalán található al-Salam Békeközpontban rendezték meg. Az éjféli misét a szokásoknak megfelelően a Szent Katalin-templomban tartják. Pizzaballa érseket a városba érve a WAFA palesztin hírügynökség szerint a helyi katolikus plébánia papja, Rami Aszakrija köszöntötte, valamint Bét Szahur polgármestere, Betlehem helyettes polgármestere, Betlehem kormányzója, a palesztin idegenforgalmi miniszter, valamint egyéb vallási és biztonsági tisztviselők. Az éjféli misén a már több évtizedes hagyomány szerint várhatóan részt vesz a Palesztin Hatóság elnöke, Mahmúd Abbász is. A Szent Katalin-templom korlátozott számú, a misére szóló jegyei már jó előre elfogytak, de a kedvezőtlen időjárás ellenére várhatóan keresztény zarándok és turisták tömegei érnek a városba az egész világról, akik a Születés temploma melletti Jászol téren ünnepelnek. Az izraeli turisztikai minisztérium már délutántól hajnali háromig díjmentes buszok indításával segíti a keresztények eljutását Betlehembe. Noha ebben az évben rekordokat döntöttek mértek Izraelben és a palesztin területeken az idegenforgalomban, a karácsonyi készülődést nagyban visszavetették az utóbbi hetek zavargásai. A lázongások Donald Trump amerikai elnök december 6-i bejelentése miatt törtek ki, mert elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának, noha a palesztinok is igényt tartanak a városra fővárosukként.